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«112 Украина» могут лишить лицензии на вещание

от Telekritika
От Telekritika 1377
Главная Новости «112 Украина» могут лишить лицензии на вещание

Апелляционный суд города Киева принял решение отказать телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции.

Лишать ли телеканал лицензии, решит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Юрист телеканала «112 Украина» после заседания суда сообщил, что регулятор, скорее всего, откажет каналу в продлении лицензии.

Василий Сметана заявил, что решение вступает в силу, но «канал будет использовать все средства защиты, которые предусматривает закон и, возможно, это поможет спасти лицензию». Он также подчеркнул, что зрители, которые смотрят телеканал по Т2 или через антенну, потеряют такую возможность.

По словам Василия Сметаны, вопрос будет рассмотрен Нацсоветом 19 или 26 сентября, и в случае отказа в продлении лицензия прекратит свое действие в тот же день.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении информационного телеканала «112 Украина». За новым производством, по данным источников theБабель, стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель – якобы получить контроль над каналом и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Виктора Медведчука.

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