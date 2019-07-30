«112 Украина» пожаловался в Союз журналистов

Коллектив телеканала «112 Украина» обратился в Национальный союз журналистов Украины с просьбой посодействовать в защите прав и интересов своих журналистов после обстрела вывески телеканала 13 июля. В НСЖУ заявляют, что, несмотря на «горячие дискуссии о редакционной политике и о влиянии владельцев на свои медиа, физические атаки на журналистов и СМИ являются дикостью» и просят правоохранителей расследовать атаку.

Представители телеканала в своем письме Союзу сообщают, что накануне обстрела получали угрозы, но правоохранители не приняли необходимые меры, чтобы предупредить нападение. Журналисты «112 Украина» требуют оперативного расследования и признания телеканала потерпевшей стороной.

«Террористический акт, по нашему мнению, ненадлежащим образом и необъективно расследуется. Свидетельством этого является то, что органом досудебного расследования в данное время даже не принято решение о признании телеканала “112 Украина” потерпевшей стороной. Вынуждены констатировать, что телеканал и далее продолжает оставаться один на один с проблемами безопасности, ведь даже совершение террористического акта не стало должным аргументом для принятия решения об обеспечении его безопасности соответствующими подразделениями правоохранительных органов. Просим Национальный союз журналистов Украины в рамках компетенции принять все возможные и надлежащие меры реагирования и помочь в защите прав и интересов журналистов телеканала “112 Украина”», – сообщает телеканал.

В своем ответе НСЖУ призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис «112 Украина». «Стрельба по редакции СМИ из гранатомета – это откровенное запугивание всех украинских журналистов – и столичных, и региональных, – комментирует глава союза Сергей Томиленко. – Наши международные партнеры однозначно осудили теракт против телеканала “112 Украина” и требуют должного его расследования. От Украины ожидают реальной защиты журналистов и практики цивилизованных дискуссий по проблемам информационного пространства».

Напомним, 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Правоохранительные органы квалифицировали это как террористический акт и открыли криминальное производство. После этого случая телеканал отменил показ документального фильма Оливера Стоуна про Виктора Медведчука.

Напомним, телеканал «112 Украина» вместе с ZIK и NewsOne входят в медиахолдинг «Новини» нардепа от «Оппоблока» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, генеральным продюсером которого является россиянин Алексей Семенов.

Фото: 112.ua