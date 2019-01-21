#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих
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#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

от Telekritika
От Telekritika 79
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Флешмоб #10yearschallenge не обошел и украинских телеведущих. «Телекритика» решила показать, как любимые ведущие украинцев изменились за 10 лет.

Флешмоб #10yearchallenge стартовал с подачи американского журналиста Дэймона Лейна. 11 января он опубликовал в Facebook фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас. Дэймон назвал этот флешмоб How Hard Did Aging Hit You Challenge (Как сильно повлиял на вас возраст). Челлендж стал распространяться по Twitter, Instagram и Facebook. Пользователи стали массово сравнивать свои селфи 2009 года и 2019. Так флешмоб получил второе название и официальный хештег #2009vs2019 или #2009vs2019challenge. Также распространен хештег #10yearchallenge.

Суть флешмоба – размещение в соцсетях своих фотографий, сделанных в 2008–2009 годах, сравнивая их с актуальными снимками.

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Дэймона Лейн

К флешмобу присоединились и украинские знаменитости. «Телекритика» остановилась на украинских телеведущих и предлагает вам взглянуть на фотографии разницей в 10 лет.

Соломия Витвицкая

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Егор Гордеев

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Надежда Матвеева

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Александр Скичко

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Маша Ефросинина

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Александр Педан

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Лилия Ребрик

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Сергей Притула

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Лидия Таран

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Владимир Остапчук

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Светлана Вольнова

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Николай Тищенко

#10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Напомним, «Телекритика» писала, что Facebook отрицает свою причастность к #10YearChallenge.

Фото: Getty

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