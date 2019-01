10yearschallenge: трансформация украинских ведущих

Флешмоб #10yearchallenge стартовал с подачи американского журналиста Дэймона Лейна. 11 января он опубликовал в Facebook фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас. Дэймон назвал этот флешмоб How Hard Did Aging Hit You Challenge (Как сильно повлиял на вас возраст). Челлендж стал распространяться по Twitter, Instagram и Facebook. Пользователи стали массово сравнивать свои селфи 2009 года и 2019. Так флешмоб получил второе название и официальный хештег #2009vs2019 или #2009vs2019challenge. Также распространен хештег #10yearchallenge.

Суть флешмоба – размещение в соцсетях своих фотографий, сделанных в 2008–2009 годах, сравнивая их с актуальными снимками.

К флешмобу присоединились и украинские знаменитости. «Телекритика» остановилась на украинских телеведущих и предлагает вам взглянуть на фотографии разницей в 10 лет.

Соломия Витвицкая

Егор Гордеев

Надежда Матвеева

Александр Скичко

Маша Ефросинина

Александр Педан

Лилия Ребрик

Сергей Притула

Лидия Таран

Владимир Остапчук

Светлана Вольнова

Николай Тищенко

Напомним, «Телекритика» писала, что Facebook отрицает свою причастность к #10YearChallenge.

Фото: Getty