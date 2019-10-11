100 итальянских офицеров закрыли нелегальный IPTV-сервис, зарегистрированный в Болгарии

Итальянская налоговая полиция Guardia di Finanza заявила о масштабной антипиратской операции против международного IPTV-сервиса Xtreme Codes. Об этом «Телекритике» сообщила инициатива «Чистое небо».

В операции участвовали 100 офицеров из спецподразделения по защите собственности от технологического мошенничества. Оперативные меры проводились одновременно в нескольких странах, включая Италию, Нидерланды, Францию и Болгарию.

Данный случай выделяется из общего ряда правоприменений в адрес IPTV-провайдеров, так как Xtreme Codes не является IPTV-провайдером как таковым. Это программное обеспечение, позволяющее настраивать собственные IPTV-сервисы, чтобы оказывать провайдерские услуги клиентам. Сервис предоставлялся по подписке, начиная от €15 в месяц.

Предварительные данные свидетельствуют о прекращении работы системы и блокировании доступа к платформе для около 700 тыс. пользователей. Сама компания Xtreme Codes недавно сообщала о собственной базе в 5 тыс. клиентов, обслуживающих более 50 млн конечных пользователей.

Итальянская полиция описывает Xtreme Codes как международную криминальную группу, которая в данный момент преследуется не только в Италии, но и в Нидерландах, Франции, Германии, Греции и Болгарии.

Компания Xtreme Codes имеет офис в городе Петрич в Болгарии, а также болгарские налоговые регистрационные данные. Согласно уже закрытому сайту, Xtreme Codes была организована двумя студентами.

В соответствии с информацией европейского агентства Eurojust, целью операции была не только платформа Xtreme Codes. В ходе мультинациональной акции, скоординированной агентствами Eurojust и The Hague, была разрушена международная криминальная сеть, совершавшая масштабные мошенничества с платным ТВ. Нанесенный ущерб оценивается в €6,5 млн и состоит не только в прямых убытках, а и в подрыве работы множества легальных провайдеров платного телевидения на нескольких рынках. Сообщается об отключении более 200 серверов в Германии, Франции и Голландии, а также блокировании более 150 аккаунтов PayPal.

Напомним, ранее европейская полиция закрывала сервис Xtreme Codes, в результате рейдов было изъято более 200 серверов и другого оборудования в Нидерландах, Германии и Франции.

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