«1+1» запустил серию социальных роликов о коронавирусе

Канал «1+1» запустил серию социальных роликов с призывом быть ответственными и позаботиться о близких в чрезвычайных условиях распространения эпидемии коронавируса. В них снялись ведущие канала – Дмитрий Комаров, Наталья Мосейчук, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Людмила Барбир и Егор Гордеев, сообщает пресс-служба «1+1».

Основной слоган роликов «Подбайте про себе та близьких». Также в поддержку инициативы канал «1+1» запустил соответствующий хэштег #БудьВідповідальним.

Ведущая ТСН и ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук на видео дает совет: «При первых признаках респираторного заболевания не игнорировать проблему и сразу звонить семейному врачу. «Не будьте легкомысленными, берегите себя и Украину».

Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров призывает украинцев в период карантина находиться дома: «Сейчас выход на улицы города — это большой риск для вас и окружающих».

Ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая призывает проявить заботу о пожилых людях, которые находятся в самой большой группе риска заражения вирусом.

А ведущие «Сніданку з 1+1» советуют воздержаться от объятий и напоминают о важности регулярного мытья рук и их дезинфекции. Людмила Барбир обращается к зрителям с просьбой соблюдать рекомендации врачей: «Давайте действовать на опережение, чтобы не допустить массового распространения вируса в Украине».

Все ролики можно посмотреть в эфире канала «1+1» и на YouTube.

Также сообщается, что группа 1+1 media поддерживает введение карантина в Украине и принимает все необходимые меры как для сотрудников, так и для зрителей, чтобы предупредить массовое распространение болезни.

Фото: «1+1»