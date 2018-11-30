«1+1» сообщил детали драмы о жителях Донбасса
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«1+1» сообщил детали драмы о жителях Донбасса

от Telekritika
От Telekritika 60
Главная Новости «1+1» сообщил детали драмы о жителях Донбасса

Телеканал «1+1» сообщил детали работы над съемками сериала о жителях Донбасса, снимаемого при поддержке грантовой организации – Агентства США по международному развитию (USAID). 

Премьера сериала состоится этой зимой на телеканале «1+1».

Драма носит название «Маршруты судьбы», в ее основу легли реальные истории украинцев. Главные роли в сериале исполняют популярные украинские актеры Артем Мяус, Ольга Гришина, Анна Сагайдачная, Виктор Андриенко, Виталина Библив, Яков Кучеревский и многие другие.

Цель проекта – показать судьбы людей, оказавшихся по разные стороны линии конфликта в Украине. Сюжет ленты разворачивается вокруг водителя микроавтобуса Сергея, который перевозит людей через линию разграничения между временно оккупированными украинскими районами и подконтрольной территорией. В жизни главного героя произошла страшная трагедия: в результате взрыва в автомобиле он потерял семью и память.

«Мужчина так и не смог смириться с гибелью родных, поэтому начал собственное расследование обстоятельств аварии. Помощь окружающим стала для Сергея главной целью в жизни, ведь его микроавтобус – единственная возможность для местных жителей преодолеть расстояние, отделяющее их от семей и близких. Работа водителя ежедневно сталкивает главного героя с разными людьми, которые делятся с ним своими историями, переживаниями, проблемами в семьях, свойственными всем украинцам по разные стороны линии конфликта», – говорится в сообщении телеканала.

Производством сериала занимается «1+1 Продакшн». Режиссером-постановщиком стал Иван Сауткин, художник-постановщик – Сергей Брежстовский. Генеральные продюсеры ленты – Александр Ткаченко, Алена Еремеева, Дарина Жукова. Креативный продюсер – Жанна Максименко-Довгич.

Лента снимается при поддержке проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II) и Агентства США по международному развитию (USAID). Бюджет проекта не сообщается.

Фото: «1+1»

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