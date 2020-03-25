«1+1» покажет новый «Вечерний квартал»

28 марта в 21:30 на «1+1» состоится премьера нового весеннего «Вечернего квартала», съемка которого недавно состоялась во Дворце «Украина» без зрителей в связи с карантином из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба.

Актеры «Вечернего квартала» впервые снимали концерт перед пустым залом. Однако в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители будут видеть яркие реакции присутствующих в зале людей из прошлых сезонов. Таким образом, телезрители увидят концерт в привычном для себя формате и вспомнят смешные моменты предыдущих выпусков юмор-шоу.

На сцену «Вечернего квартала» также выйдет украинская певица и победительница проекта «Танці з зірками» Наталья Могилевская, а среди участников ее подтанцовки будут звезды «Рассмеши комика» — ведущий Юрий Ткач и судья Евгений Кошевой. А еще зрители увидят, как во время концерта рэпер и продюсер ПТП снял клип на свою новую песню «Карантин», слова которой вдохновляют каждого верить, что опасность вируса со временем пройдет, а впереди еще много путешествий и развлечений.

Напомним: ранее стало известно, что ТСН начала спецпроект «Карантин».

Фото: «1+1»

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