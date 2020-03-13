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«1+1» покажет церемонию вручения премии имени Тараса Шевченко
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«1+1» покажет церемонию вручения премии имени Тараса Шевченко

от Telekritika
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Ведущими церемонии стали Екатерина Осадчая и Андрей Куликов.

14 марта в 22:45 на телеканале «1+1» впервые покажут телеверсию церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2020, сообщает пресс-служба канала.

На церемонии выступят украинские исполнители Сергей Бабки, «Go-A», «THE HARDKISS», Джамала и Pianoboy.

Среди лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2020 – исполнители группы «ДахаБраха», которых номинировали за музыкальный альбом «Шлях», писатель Тарас Прохасько – за книгу эссе «Так, але…» и другие украинские деятели искусства. Награждение всех победителей зрители «1+1» увидят в телеверсии торжественного мероприятия.

Ведущими церемонии стали Екатерина Осадчая и Андрей Куликов. Телесъемку обеспечила продакшн-студия «Final Cut Media».

Отметим, Национальная премия имени Тараса Шевченко является государственной наградой Украины и присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики.

 Фото: «1+1» 

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