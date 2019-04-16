⚡ «1+1» подал в суд на президента и требует миллион гривен компенсации

Иск был подан сегодня, 16 апреля, юридическим лицом телеканала «1+1» – ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» из-за эфира президента на «Радио НВ». «Телекритика» публикует полный текст официального заявления 1+1 media.

«В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на своей официальной странице в Facebook, а также озвучены на собрании граждан и ООО «Издательский дом “Медиа-ДК”» (юрлицо «Радио НВ») – на сайте nv.ua, обеспечить их опровержение в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу. Также группа «1+1 медиа» просит взыскать с президента Петра Порошенко возмещение морального ущерба в размере один миллион гривен. Эти средства компания перечислит в фонд помощи армии «Повернись живим».

По мнению медиагруппы, информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-публикации, а также новость на основании интервью президента «Радио НВ» по ссылке создает ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который «объявил войну государству», то есть вредит всем гражданам Украины. Это негативно влияет на деловую репутацию группы «1+1 медиа», которая нарабатывалась годами, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, дискредитирует медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных.

Речь идет о следующих высказывания президента Украины: «Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники “1+1” – ничего общего с правдой это не имеет»; «Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал “1+1”. Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца»; «И это стало причиной информационной войны, которую владелец “Плюсов” развязал против государства. Не стесняются уже целыми кусками дублировать фейки с российских каналов – просто переписывая и ретранслируя, разве что единственное, что они делают, – переводят на украинский. И что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте – ничего общего с правдой и ничего общего, даже подобного с честной журналистикой это не имеет»; «И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет».

Таким образом, в публикации и в обоих видео президент Украины Петр Порошенко фактически отмечает, что телеканал «1+1» осуществляет свою деятельность вопреки требованиям законодательства, редакционной политики телеканала и требований журналистской этики, распространяя ложную, недостоверную информацию, а также утверждает, что журналисты и сотрудники телеканала «1+1» действуют под давлением, влиянием и запугиванием конечного бенефициарного собственника.

Хотим отметить, что распространенная информация не соответствует действительности. Свою деятельность «1+1 медиа» осуществляет в соответствии с законодательством Украины, а также руководствуясь редакционным уставом ООО «ТРК “Студия 1+1”», который предусматривает, что ее владелец не имеет права вмешиваться в творческую деятельность, а телеканал «1+1» не имеет никаких обязательств перед политическими партиями и отдельными политиками. Во время избирательных кампаний телеканал не отдает предпочтения ни одной политической силе, следуя принципу равных возможностей и паритетности. Сотрудники телеканала «1+1» действуют самостоятельно и не подвергаются вмешательству со стороны конечного бенефициара, а также любому воздействию или запугиванию.

Никаких доказательств в подтверждение своих слов Петр Порошенко не предоставил ни во время распространения этой информации, ни по состоянию на день подачи иска, извинений журналисты также не услышали

Группа «1+1 медиа» подчеркивает, что количество обвинений и ложной информации, которая накопилась в адрес медиагруппы, ее журналистов и сотрудников со стороны главы государства, достигла критической отметки. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Петр Порошенко не предоставил ни во время распространения этой информации, ни по состоянию на день подачи иска, извинений журналисты также не услышали. Президент не воспользовался такой возможностью и тогда, когда без приглашения, пользуясь своим статусом главы государства, фактически «оккупировал» прямой эфир программы «Право на владу», к удивлению редакционной группы и ведущих.

Хотим подчеркнуть, что журналисты и все сотрудники «1+1 медиа» имеют каждый свои политические предпочтения, их никто не заставляет, не запугивает, не навязывает свое мнение, в своей работе они руководствуются общепринятыми стандартами. Ведь есть понятные всем редакционные правила свободного мира, и теперь они, скорее, исключение в украинских медиа, чем правило, и «1+1» остается единственным телеканалом, который позволяет себе объективную критику президента. Надеемся, что права телеканала и честь медиагруппы будут защищены».

Напомним, после несогласованного визита президента на политическое ток-шоу «Право на владу» гендиректор телегруппы 1+1 media Александр Ткаченко заявил на своей странице в Facebook, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко «за обвинения в адрес канала», сказанные им в эфире «Радио НВ» и после того, как он «позорно ворвался в эфир частной компании, пользуясь статусом главы государства».

Фото: Анна Федорук