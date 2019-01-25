1+1 media в топ-20 лучших работодателей

24 января кадровый портал hh.ua объявил данные, согласно которым крупнейший медиахолдинг Украины 1+1 media вошел в число самых желанных работодателей в региональном фокусе.

«Такая высокая оценка чрезвычайно мотивирует и еще раз подтверждает, что инвестиции 1+1 media в бренд работодателя являются эффективными и правильными. Главное, не останавливаться на достигнутом. Мы с командой продолжим работать в направлении повышения показателей вовлеченности как среди наших сотрудников, так и над ростом привлекательности холдинга для внешних соискателей, чтобы по итогам 2019 сохранить за собой место в этом рейтинге», ‒ комментирует Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media.

Результаты рейтинга составлены на основе опроса соискателей, в котором респонденты отмечали компании, которые считают лучшими на рынке труда, и оценки экспертов в сфере управления персоналом. Вместе с 1+1 media в топ-20 лучших компаний вошли Microsoft, EY, Coca Cola, McDonald’s, Samsung и другие.

Заглавное фото: пресс-служба «1+1»