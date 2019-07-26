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1+1 media сообщает о сроках кодирования спутникового сигнала «Зеонбуда»

от Telekritika
От Telekritika 929
Главная Новости 1+1 media сообщает о сроках кодирования спутникового сигнала «Зеонбуда»

«Зеонбуд» и IRDETO подписали соглашение о кодировании транспортного сигнала. Система заработает осенью.

В рамках реализации проекта кодирования спутникового сигнала подписали соглашение оператор эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» и компания IRDETO, которая обеспечит выполнение технической части кодирования. Систему введут в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе «Зеонбуда», IRDETO является одним из мировых лидеров в обеспечении безопасности цифровых платформ. Компания сотрудничала с американской медиакомпанией CBS Interactive, немецким VOD-порталом Maxdome, индийской глобальной телекоммуникационной компанией Airtel и другими известными брендами.

Сейчас сигнал, который доставляется до региональных ретрансиверов, находится в открытом доступе на спутнике Astra 4A. Это значит, что он не защищен от использования для незаконного распространения на территории Украины и соседних стран. Кодирование позволит не допустить нарушения авторских прав производителей и владельцев телепродукта, а также позволит увеличить долю качественного украинского контента на ТВ.

«Данный шаг является одним из критически важных в процессе кодирования спутника, который подтверждает твердые намерения всех участников отечественного медиарынка, включительно с 1+1 media, по совместному развитию рынка платного телевидения в Украине. Кодирование транспортного спутникового сигнала позволит защитить его от нелегального вмешательства правонарушителей, а украинские медиагруппы смогут продолжить поэтапную реализацию плана проекта кодирования»,объяснил Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1+1 media.

Ранее «Телекритика» писала, что «Зеонбуд» назвал письмо Концерна PPT президенту с просьбой разобраться с монополией компании обвинительным доносом.

Фото: Facebook

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