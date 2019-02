1+1 media проведет трансляцию финала турнира WePlay! Dota 2 Valentine Madness

«Сегодня стримы турниров по компьютерным играм собирают больше зрителей в онлайне, чем некоторые события из мира олимпийских видов спорта. Мы не можем игнорировать растущий спрос на такой контент, учитывая, что индустрия видеоигр показывает ошеломляющий рост. Поэтому в дальнейшем команда 1+1 Digital будет экспериментировать в этом направлении», – отмечает диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

С 11 по 16 февраля 2019 года команда 1+1 digital ведет стримы турнира, который организовывает компания WePlay!. В турнире принимают участие известные международные команды, среди которых Gambit Esports, Natus Vincere, Alliance, Ninjas in Pyjamas, The Pango, Pavaga, Winstrike, The Final Tribe, Vega Squadron, Old But Gold, The Real Deal и Team Empire.

Призовой фонд WePlay! Dota 2 Valentine Madness составляет $100 тысяч: за первое место – $50 тыс., за второе – $20 тыс., за третье – $10 тыс., за четвертое – $8 тыс., за пятое и шестое – по $6 тыс. Среди приглашенных комментаторов-аналитиков турнира (в киберспорте их называют «талантами») – одни из самых известных в киберспортивном англоязычном сегменте ведущие – пара Sheever и ODpixel, BreakyCPK, Purge и Kyle.

«Киберспорт уже давно вырос из субкультуры в самостоятельную индустрию, и особенно интенсивным его рост был в последние два года. Одной из ключевых тенденций esports-индустрии является готовность аудитории все больше потреблять контент вне специализированных платформ, поэтому задача кибеспортивных студий делать его доступнее и выносить за рамки Twitch или YouTube», – считает CMO в WePlay! Esports Марина Фролова.

Особенностью турнира станет необычный формат проведения матчей 3 Game Guarantee: каждая команда будет играть не меньше, чем в трех играх, и в случае двух проигрышей сможет побороться с той, которая показала те же результаты.

Напомним, 16 февраля каждый желающий сможет посмотреть финал турнира на платформе 1+1 video.

Фото: 1+1 media