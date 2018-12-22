1+1 media оказалась в числе лучших работодателей 2018

Журнал «Бизнес» и экспертный совет в составе ведущих HR-директоров, а также Ассоциация специалистов по управлению персоналом HRForum составили рейтинг «Business HReformation 2018. Лучшие работодатели Украины».

В топ-10 рейтинга вошла группа 1+1 media, единственная среди украинских медиахолдингов. Сразу в двух номинациях – «Лучшая стратегия на рынке HR» и «Лучшая социальная программа» 1+1 media заняла первое место рейтинга. HR-стратегию компании определили как наиболее эффективное решение в сфере HR по привлечению и удержанию талантов, а КСО-стратегию – как наиболее эффективную в сфере образования персонала, которую работодатели использовали в 2018 году.

Второе место досталось команде управленцев 1+1 media в номинации «Сильный топ-менеджмент – Dream Team». В этой номинации эксперты определили те компании, чей топ-менеджер или команда управленцев могут стать решающим фактором для выбора работодателя.

Также группа 1+1 media определена как компания, которая смогла реализовать успешную долгосрочную стратегию в области управления человеческим капиталом, проверенную временем и кризисами. За эти достижения компания вошла в топ-10 номинации «Стабильное развитие».

«Очень приятно видеть, что результаты работы 1+1 media выбраны индустрией, как те, на которые стоит равняться. В первую очередь, это заслуга, команды, как эйчара, так и всей группы, за что еще раз хочется выразить огромную благодарность. Достижения этого года – не повод останавливаться, а прекрасная мотивация сделать планку для развития на 2019 еще выше и, впечатляя результатами, идти к ней», ‒ прокомментировала Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media.

Победителей в категориях определили на основе интегрального показателя, который объединил оценки компаний экспертами, редакцией издания и итоги голосования читателей «Бизнеса».

Результаты объявили 20 декабря 2018.

Фото: Business.ua