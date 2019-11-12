Web Summit 2019: 5 инсайдов из Лиссабона

Недавно завершил свою работу Web Summit 2019, на котором побывала основатель и CEO креативного digital-агентства CF.Digital Ирина Муштина. Мы попросили Ирину рассказать об инсайдах из Лиссабона, чтобы определить векторы мирового, технологического и интеллектуального развития на следующий год и дольше.

4 дня, более 2 000 стартапов, 70 469 участников из 163 стран. Охватить за короткое время всю информацию невозможно, да и не требуется. Главное — понять общие тренды и векторы мирового развития. Что изучать, что начинать применять в своей работе, как корректировать свой образ жизни, чтобы через 5 или 10 лет иметь и работу и, собственно, жизнь на нашей планете.

Защита данных vs релевантный сбор информации

Вопрос информации и защиты данных настолько важен, что открытие саммита началось с выступления Эдварда Сноудена, в очередной раз заявившего, что тотальный и неконтролируемый сбор данных, осуществляемый правительствами и информационными гигантами, создает привилегии и может подвергнуть граждан опасности. Он отметил, что GDPR (General Data Protection Regulation (Общий регламент по защите данных) – ред.), конечно, выглядит красиво, но пока является всего лишь «бумажным тигром».

Сноуден считает, что сегодня проблема не в защите данных, а в том, как и в каких объемах их собирают – интернет-гиганты сегодня знают о пользователях буквально все, каждый шаг. И чтобы решить проблему нарушения конфиденциальности пользователей и возможного манипулирования ими, компании должны ограничить сбор данных, а пользователи – предоставлять только релевантную информацию.

Технологии vs политика

Несмотря на технологичность конференции, большое количество докладов касалось проблем глобализации, устойчивого развития и отдельно климатических проблем. Пожалуй, самой увлекательной мне показалась дискуссия между бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и конгрессменом Ро Ханной. Они говорили о том, что развитие технологий и глобализация — два сопутствующих процесса, но, к сожалению, не всегда дополняющих друг друга. Связано это с тем, что политики как люди ответственные за развитие общества, и ученые как люди, изобретающие инструменты для этого самого развития, не работают совместно.

«Как объединить людей, которые делают политику и которые делают перемены? Вот самый важный вопрос, который мы должны задавать себе», — заявил Тони Блэр.

Из-за стремительного развития технологий, мир деформируется – кто-то получает все, и уже доверяет оптимизацию своей жизни искусственному интеллекту, а кто-то до сих пор не имеет доступа к интернету. Владение технологиями – это новый рычаг влияния, почва для неравенства. Когда-то миром правили те, у кого была земля, потом те, у кого есть деньги. Сейчас миром будут править те, в чьих руках технологии. И задача политиков и ученых сейчас – не просто развивать технологии, а учиться ими управлять совместно, никого не оставляя за пределами возможностей.

К сожалению, именно правительствам не до этого — настолько они сосредоточены на какой-то сумасшедшей битве за власть. Или же правительствам это не выгодно, потому как свое влияние они базируют на популизме, который, в свою очередь, эффективно эксплуатирует пессимизм. А чем более пессимистично настроено общество, тем легче им управлять. Технологии же, напротив, внушают оптимизм, давая возможности для развития, улучшая здоровье и качество жизни. Получая новые технологии, мы становимся оптимистами, понимая как много мы можем. И, следовательно, становимся неуправляемыми. А это политикам ни к чему.

Потому полноценное развитие мирового общества невозможно без равномерного распределения доступа к технологиями во всех, даже самых отдаленных, уголках мира.

Искусственный интеллект vs эмоции

Естественно, такое технологическое мероприятие, как Web Summit 2019, не могло пройти без обсуждения искусственного интеллекта (далее по тексту ИИ), – пожалуй, самой яркой и неоднозначной темы.

Умение роботов распознавать лица – это вчерашний день, теперь они умеют распознавать эмоции и реагировать на них соответствующим образом, имитируя эмпатию и эмоции. Делает ли это их людьми? Бесспорно, нет, но такая их функция уменьшает страх людей перед новой технологией. Потому одной из задач, несколько раз озвученной со сцены саммита, было развитие эмоций у ИИ и наделение дронов этой возможностью.

Фантастично? А вот и нет. По словам представителя Google Джона Мартинеса, разработчикам уже удалось решить непосильную ранее задачу при помощи квантового компьютера. А это значит, что следующий этап — работа над наделением ИИ эмоциями, которая может базироваться на теории вероятности, лежащей в основе квантового вычисления, а не на жесткой логике, на которой построены нейронные сети сейчас. Вероятность дает возможность ошибаться, а ошибки — это то, что делает нас людьми и помогает создавать новые сущности.

Думаю, в течении ближайших 10 лет наш персональный ассистент или, например, умный холодильник, дождливым осенним вечером, нарушит заложенную программу и закажет нам бутылочку вина и тортик для поднятия настроения и для борьбы с хандрой. Ибо будет все понимать.

Классическое образование vs наставничество

Распространение технологий имеет обратную сторону медали — огромное количество информации. Доступность и быстрота получения которой трансформируют целые отрасли. Например, образование. Сложно сейчас утверждать, что учитель (при всем моем уважении к учителям) – это главный человек в жизни ребенка, постигающего науки и получающего знания. Он уже не может конкурировать с Google, социальными сетями и прочими сервисами, предоставляющими информацию. Технологии дают доступ ко всему быстрее, точнее и в более доступной форме. Поэтому роль учителя в классическом образовании меняется – теперь он должен стать проводником в мире огромного количества информации, чтобы помочь детям структурировать, анализировать, синтезировать ее. А главное – научить задавать правильные вопросы. Фактически роль учителя трансформируется в роль коуча.

Основная цель образования, на мой взгляд, — привить детям креативность, открытость мышления, гибкость и эмпатию. Научить отсекать лишнее. И критически мыслить, уверенно ориентируясь в информационном океане.

Устойчивое развитие vs экологическая катастрофа

Ну и напоследок, самая важная, на мой взгляд, тема: устойчивое развитие. Наверняка вы не раз слышали этот термин – «Sustainable Development Goals» или «устойчивость окружающей среды» (sustainability – способность окружающей среды выдерживать воздействие человека на нее). Сегодня данная терминология не только на устах у экоактивистов.

Глобальное потепление, масштабное загрязнение почвы и мирового океана неперерабатываемым пластиком, выбросы углерода в атмосферу — все больше и больше компаний поднимают эти проблемы на уровне стратегий развития и разрабатывают проекты, направленные на их решение. Например, Google, использующая для своей работы огромное количество дата-центров, потребляющих колоссальное количество энергии, уже полностью перешла на альтернативные источники энергии. Это большие инвестиции, которые, тем не менее, не остановили ее от проведения модернизации.

Но на этом Google не остановилась. На саммите Chief Sustainability Officer Google Кейт Брандт заявила, что в ближайшее время компания запустит акселератор — полугодовую программу развития стартапов, которые направлены на решение проблем окружающей среды. Google не гарантирует, что найдет инвестиции под эти проекты, но обещает после полугодового обучения представить проекты потенциальным инвесторам. Более того, при разработке таких стартапов можно будет совершенно бесплатно использовать все технологические ресурсы Google.

Я как человек, который был отобран в программу акселерации для диджитал-агентств в Украине, считаю, что это прекрасная возможность и действительно полезный опыт.

Чем бы мне хотелось завершить колонку? Как принято – выводом. Технологии могут породить классовое неравенство. Нам очень повезло, что мы в Украине имеем доступ к информации, практически 100-процентное покрытие сети и возможность изучать новое. Только от нас зависит, как мы распорядимся этими возможностями – просто прочтем и удивимся, или постараемся копнуть глубже и подумать, что можно применить уже сейчас.

Фото: Ирина Муштина

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