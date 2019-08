В Киеве стартует Ukrainian Fashion Week SS20

C 31 августа по 4 сентября в Киеве состоится неделя моды Ukrainian Fashion Week SS20. Событие проходит с 1997-го, уже 22 года, оставаясь центральным ивентом и местом встречи для украинских дизайнеров и всех участников фешн-рынка.

В этом сезоне Ukrainian Fashion Week представит 45 модных шоу, 5 специальных проектов, обучающие лекции для инсайдеров и серию обсуждений в формате public talk. На время проведения украинской недели моды все причастные смогут посмотреть показы, заняться бизнесом, пообщаться с профессиональными медиа, байерами и ритейл-площадками.

Одним из пунктов программы в этом сезоне станет #GLOBAL UKRAINE, цель которого – презентовать в Украине авторитетные международные проекты из фешн-индустрии и дать возможность локальным игрокам продвигать себя за пределами нашего рынка. Успех таких брендов, как Ruslan Baginsky, LITKOVSKAYA, BEVZA, очень вдохновляет новичков, подчеркивает пресс-служба ивента: «Украинцы смогли построить успешную коммуникацию на самом конкурентном рынке, наладить продажи и понравиться топ-селебрити. Такие звезды, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Майли Сайрус, частенько надевают вещи украинских брендов».

В рамках недели моды UFW SS20 пройдет шведская выставка Fashion Revolution: The future of textiles, посвященная модному опыту в построении устойчивой системы потребления и развития. Быстрые изменения на фешн-рынке связаны с нерациональным использованием ресурсов и проблемами экологии, все это влияет на покупательское поведение и привычки потребления у молодого поколения модников, сообщают организаторы ивента.

Традиционно в индустрии преобладала линейная структура, которую иногда описывают словами «бери, делай, распоряжайся». Мировое производство одежды возросло более чем вдвое с 2000 года: 62 миллиона тонн одежды «потребляется» в год по всему миру, и только 20% проходит повторную переработку.

Выставка продемонстрирует новые инициативы – исследовательские проекты, эко-стартапы в сфере фешн, работающие бизнес-модели и коллекции одежды в стиле sustainable fashion. Также пройдет лекция Малин Виолы Веннберг, менеджера по коммуникациям в Mistra Future Fashion.

Mistra Future Fashion − это междисциплинарная исследовательская программа, направленная на внедрение системных изменений в модной индустрии. Программа обладает системой, функционирующей в рамках партнерства с 15 исследовательскими командами. Зарегистрироваться на обучающие ивенты и лекции могут все желающие по ссылке.

Ukrainian Fashion Week не первый год поддерживает молодые таланты и старается создать максимум условий для их развития. Так, в марте 2000 года Украинская неделя моды запустила Конкурс молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє», а в 2003 и 2006 годах – проекты New Names и Fresh Fashion. С 2014 года Ukrainian Fashion Week объединил показы участников этих проектов, выделив в официальной программе UFW отдельный день, посвященный молодым дизайнерам – New Generation Day. В этом году состоялся 20-й Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды «Погляд у майбутнє». 18 финалистов выйдут на подиум Ukrainian Fashion Week SS20 в рамках платформы New Names.