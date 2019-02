🧞‍♀️🧞‍♂️Угадай тренера нового сезона «Голос. Дети-5»

Напомним, в прошлом сезоне в тренерских креслах сидели группа «Время и Стекло», Наталья Могилевская и Монатик.

Победительницей «Голос. Дети-4» сезона стала Данэлия Тулешова из команды Монатика. Совсем недавно девочка выступила в Лос-Анджелесе на международном шоу талантов The World’s Best на телеканале CBS. Юная вокалистка растрогала до слез даже саму Дрю Бэрримор. Для конкурса Данэлия выбрала песню Rise up, которую пела в полуфинале «Голос. Дети-4».

Пока обновленный тренерский состав держится под секретом, но у вас есть возможность проверить свою интуицию, и угадать имя тренера нового сезона. Результаты голосования будут переданы авторам проекта «Голос. Дети» и, вероятно, именно ваш голос станет решающим в выборе нового (или старого) тренерского состава.