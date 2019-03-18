📹 Теперь и на YouTube: ведущий «Сніданку з 1+1» завел влог

На YouTube канале ведущий будет делиться историями, видео о своих путешествиях, встречах и закулисье «Сніданку». Благодаря влогу, уверяет Гордеев, у зрителей будет возможность познакомиться с известными персонами, политиками, актерами, учеными.

Первым видео на канале Егора Гордеева стало интервью с известным в Европе комиком, актером и политиком – Йоном Гнарром, который был избран мэром столицы Исландии в 2010 году, когда государство оказалось на грани банкротства. Йон рассказал Гордееву, как шутил во время своей предвыборной кампании и что обещал людям, где взял деньги на десятки километров велосипедных дорожек, как организовал одну из самых удачных школьных реформ и как Рейкьявик удалось превратить в туристический город.

Подготовка к этому интервью длилась целых три года и отсняли его в Исландии. Как заявили на телеканале «1+1», Егор Гордеев еще в поисках своего авторского стиля ведения канала. Так что «новые выпуски будут появляться по мере набора фактического материала и собственного желания автора, а не по графику».

В июле прошлого года «Телекритика» писала о новых влогах украинских звезд. Спустя практически год можем наблюдать, как набрали обороты каналы Маши Ефросининой и Златы Огневич. При этом есть и те, кто перегорел влогерством. К примеру, Вадим Олейник и Владимир Остапчук. Последний удалил все видео со своего канала, оставив только пародию на песню Насти Каменских.

Исходя из такой неоднозначной статистики, интересно, на сколько хватит вдохновения у Егора Гордеева. «Телекритика» обещает следить за обстановкой.