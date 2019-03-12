Священник не помог: Конор Макгрегор арестован

Как сообщило издание Miami Herald, спортсмен набросился на поклонника у отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, забрал у него смартфон, растоптал его и забрал обломки с собой. Макгрегора не задержали на месте преступления. Полиция обнаружила спортсмена в доме, пока его поместили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд.

Конора Макгрегора обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени, а адвокат ирландца назвал произошедшее «небольшим конфликтом».

Заметим, 9 марта спортсмен завершил выполнение общественных работ, которые ему присудили за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался физическим трудом в двух церквях Нью-Йорка. Также Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор. По решению суда спортсмен должен пройти курс по управлению гневом.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 12, 2019

«С Конором трудно иметь дело? Да, но он того стоит. Если люди спросят меня, какая самая большая проблема, связанная с Конором, я отвечу, что он не приходит вовремя. А так Конор невероятен. Он веселый парень, забавный, отличный боец, на него интересно смотреть. Если бы еще приходил вовремя, был бы просто идеален. Он был бы совершенен», – отметил в свое время президент UFC Дан Уайт.

Напомним, Конор Макгрегор – один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор получил в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях: полулегкой и легкой. Также спортсмен стал новым амбассадором бренда Parimatch.

Фото: Facebook