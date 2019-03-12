Священник не помог: Конор Макгрегор арестован

Как сообщило издание Miami Herald, спортсмен набросился на поклонника у отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, забрал у него смартфон, растоптал его и забрал обломки с собой. Макгрегора не задержали на месте преступления. Полиция обнаружила спортсмена в доме, пока его поместили под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд.
Конора Макгрегора обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени, а адвокат ирландца назвал произошедшее «небольшим конфликтом».
Заметим, 9 марта спортсмен завершил выполнение общественных работ, которые ему присудили за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался физическим трудом в двух церквях Нью-Йорка. Также Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор. По решению суда спортсмен должен пройти курс по управлению гневом.
«С Конором трудно иметь дело? Да, но он того стоит. Если люди спросят меня, какая самая большая проблема, связанная с Конором, я отвечу, что он не приходит вовремя. А так Конор невероятен. Он веселый парень, забавный, отличный боец, на него интересно смотреть. Если бы еще приходил вовремя, был бы просто идеален. Он был бы совершенен», – отметил в свое время президент UFC Дан Уайт.
Напомним, Конор Макгрегор – один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор получил в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях: полулегкой и легкой. Также спортсмен стал новым амбассадором бренда Parimatch.
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