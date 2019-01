Новая реальность: почему все смотрят шоу про уборку по методу MariKon

Netflix не перестает удивлять – даже шоу о раскладывании вещей по ящичкам им удалось сделать увлекательным и прибыльным процессом.

1 января на сервисе стартовало шоу японского эксперта по организации пространства и наведению порядка в доме Мари Кондо. К концу месяца миллионы американцев посмотрели 8 серий и теперь уверены, что в их жизни наступил момент радости и просветления. Фирменным выражением ведущей и продюсера шоу Мари стал слоган Spark the Joy! («Зажги радость»).

«Телекритика» успела полюбить увлекательную документалку про ежедневную рутину и задумалась о феномене госпожи Кондо.

Как ни странно, ничто не помешало успеху шоу Tidying Up («Наводя порядок») – ни плохое знание английского языка Мари (в каждом видео с ней в кадре переводчик), ни очевидный факт, что уборка – нудное и крайне неприятное занятие. Метод KonMari стал невероятно популярным по всему миру: запросов в Google более 2 миллионов.

Мари Кондо начала работать профессиональным уборщиком в Японии в возрасте 19 лет, убирая дома друзей за дополнительную плату. «Наведение порядка было неотъемлемой частью моей повседневной жизни, – пишет она в своей первой книге «Магия наведение порядка, изменяющая жизнь». – Только в тот день, когда я начала свой бизнес, я поняла, что это может быть моей профессией».

Она была настолько успешна, что в конце концов ее «лист ожидания» мог обеспечить ее работой в течение шести месяцев; через несколько лет она стала знаменитостью в Японии. После книги «Магия наведение порядка, изменяющая жизнь», была книга Spark Joy, а также адаптация к манга (японские комиксы) и журнал.

Тем не менее, когда книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» (The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing) вышла на американский рынок в 2014 году, это было гарантированным крахом. Кондо совсем немного говорит по-английски, поэтому шансов для успешного промотура было немного.

Пока книгу не взяла Пенелопа Грин, чтобы отрецензировать ее для New York Times. Грин рассказывает, что под влиянием Кондо, которую она называет «дзен-няней, как навязчивой, так и анимистической», сама впала в эйфорическое волнение от уборки: «Я закрутила ленты в круги и уложила в гнездо из рулона туалетной бумаги, открыток и бубликов скотча. Я выкинула одинокие перчатки с почти пьянящей отрешенностью», – пишет она.

«Что мне понравилось, так это то, как все это необычно», – написала Грин в электронном письме Vox, вспоминая свой обзор книги Кондо в 2014 году. «Мне нравился нежный анимизм Мари, ее представление о том, что все вещи, даже носки, предметы почти одушевленные и заслуживают сострадания и уважения». (Кондо работала в синтоистском храме в подростковом возрасте, и это, вероятно, повлияло на ее склонность обращаться с вещами так, словно они имеют чувства).

«Все эти складывания, скручивания и укладка в стопки делали мои ящики, полки и шкафы такими красивыми. Было очень приятно просто смотреть на все, что свернуто и сложено в колонны», – вспоминает Грин. Она добавляет, что примкнув однажды к программе KonMari, никогда не оглядывалась назад.

Грин допускает, что ее рецензия на книгу в New York Times помогла Кондо добиться успеха в США, но настаивает: «Если бы не мы, это был бы кто-то другой. Мари Кондо была уже очень-очень известна в Европе, Австралии и у себя дома».

В 2015 году розничный продавец одежды секонд-хенд Poshmark признался в 60-процентном увеличении товарных запасов, что объясняется ростом популярности метода KonMari.

После рецензии Пенелопы Грин Кондо и метод KonMari покорили всю Америку. «Магическая уборка» стала бестселлером «Нью-Йорк Таймс» № 1, с тиражом 6 миллионов копий. В 2015 году розничный продавец одежды секонд-хенд Poshmark признался в 60-процентном увеличении товарных запасов, что объясняется ростом популярности метода KonMari. В известном американском сериале Gilmore Girls в 2016 году скорбящая Эмили Гилмор избавляла свой дом по совету Кондо от всего, что не приносило ей радости.

И теперь, после показа методов Кондо в шоу на Netflix, премьера которого состоялась в Новый год, Мари Кондо и ее технология уборки снова в центре внимания. Twitter наполнен мемами о том, что происходит, когда вещи не «зажигают радость»; на всех сайтах публикуются статьи о методе KonMari для дома. Шоу вызвало приток одежды и аксессуаров в модные нью-йоркские комиссионные магазины. 2019 год точно станет годом Мари Кондо.

Метод KonMari состоит по существу из двух частей: выбрасывание ненужного и сортировка вещей.

Сначала выбрасывание лишнего: вы собираете все, что у вас есть, в определенной последовательности – одежду, книги, бумаги и т. д. – и складываете в огромную кучу на полу. Когда ты смотришь на гору вещей, ты точно понимаешь, сколько всего их у тебя и как много ненужных.

Вы берете каждую вещь в руки и спрашиваете себя: это зажигает радость в моей жизни? Если это так, говорит Кондо, вы это сразупоймете. В вашем теле будет физическая реакция, чувство, которое Кондо описывает на своем шоу, поднимая палец и произнося «Ting!». Для Мари Кондо наведение порядка – своего рода магия.

Мари Кондо не только продает метод уборки. Что, возможно, более важно для ее бренда – и, безусловно, более важно для шоу Netflix – она продает фантазию. Ф антазию о чистой жизни .

Еще до премьеры шоу Netflix зрелище было основной частью фантазии KonMari. Instagram Kondo заполнен фотографиями, на которых должным образом оформленные интерьеры KonMari, полки и ящики со всем, что нужно для «искры радости», и уложенные в идеальные стопки вещи просто вызывают ощущение экстаза. Посмотрите на эти идеальные стопки, коробки, пустое пространство. Посмотрите на эту идеально регламентированную и контролируемую среду.

Шоу строится на визуальном контрасте между Кондо и тем беспорядком, который она убирает. Мари маленькая – всего 4 фута 8 дюймов (около 1,4 м) – а рядом с огромными кучами вещей, которые она преображает по методу KonMari, выглядит еще миниатюрней. Ее рабочая одежда всегда белая («Это часть моего бренда») и деловая (из уважения к дому), и по мере того, как семья каждого эпизода становится все более неряшливой и растрепанной, пока идет уборка по методу KonMari, Кондо становится все более безупречной. Она – воплощение чистоты.

А поскольку чистота должна приносить радость, Мари радуется. «Я люблю беспорядок», – восклицает она в начале сериала и со вздохом реагирует на каждую грязную комнату, с которой сталкивается. Но это ничто по сравнению с ее восторгом в конце каждого эпизода, когда открывается убранный дом: она весело прыгает по абсолютно чистому полу, радостно крича о том, насколько лучше все теперь.

Подразумевается, что каждая семья, принимающая участие в шоу, наводит порядок не только в своем доме, но также в своей жизни, и, соответственно, у них появляется шанс стать такими же радостными, как Кондо. Так, вдова нашла способ пережить свое горе из-за смерти мужа, когда приводила в порядок его одежду. Молодая пара, обремененная детьми и заботами, смогла сплотиться как семья. Пенсионеры, очистив свой дом от накопленного за долгие годы, смогли подготовить почву для нового этапа в своей жизни.

В своей книге Кондо обещает еще более впечатляющие результаты от уборки. «Если вы приберетесь правильно, то похудеете и ваша кожа очистится», – пишет она. «Вы будете духовно наполнены и привлечете удачу. Вы посмотрите на свои тревоги о прошлом и будущем и узнаете, чего действительно хотите от жизни, и наконец начнется ваша настоящая жизнь. В конце концов, уборка – это волшебство. Это откроет вашу жизнь для истинной радости».