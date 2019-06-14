Модные европейские медиа на DTF Conference

На прошлой неделе в Киев приезжали самые значимые персоны модного онлайна. Вместе с украинскими коллегами они поговорили о том, что актуально в медиа, как делать качественный контент и почему стритстайл-тенденции все сильней проявляются в массовой культуре и СМИ.

Если честно, модная киевская тусовка очень ждала приезда Джефа Карвалло – основателя и управляющего партнера мегамодного лайфстайл-ресурса Highnobiety. Этот проект стартовал 14 лет назад, когда еще не было соцсетей. Тогда это был блог о кроссовках и мужском стиле. Сегодня это полноценное медиа с 8 миллионами посещений в месяц.

Еще одним уникальным гостем конференции стал пранкстер, британский журналист Уба Батлер, чье видео о выдуманном ресторане, возглавившем рейтинг TripAdvisor, стало топовым на ресурсе Vice. Помимо приезда крутых гостей, важным моментом стала дискуссия и открытое обсуждение между украинскими и иностранными журналистами, фешн-дизайнерами и другими представителями модной индустрии. В этот момент все мы почувствовали, что Киев должен стать еще одной креативной столицей Европы, потому что мы можем, хотим и делаем.

Поделиться своим мнением о прошедшей DTF Conference мы попросили эксперта и PR LITKOVSKAYA Леся Донец и одного из организаторов, главного редактора медиа don’t Take Fake Владимира Волощука.

Фешн-эксперт Леся Донец:

Мой первый опыт DTF Conference оказался приятным во всех смыслах. Программа была насыщенной, пропустить хоть что-то было постоянно жаль, если что-то смещалось по времени (например, спикер не успел прилететь из-за задержки самолета, и его выступление перенесли на три часа) – об этом сразу сообщали в собственном телеграм-канале конференции. Так что впечатление от организации осталось отличное.

Из спикеров больше всего вдохновил сооснователь Highsnobiety Джеф Карвало. Джеф подошел к лекции не с точки зрения собственного опыта, не делился историями или байками о своем карьерном пути в качестве важной медийной шишки. Хотя это я бы тоже не отказалась послушать – мало ли, как жизнь обернется.

Но он делился аналитикой рынка современного люкса и люкса будущего и подкреплял все фактами из своего недавнего рисерча.

Из украинцев я, к сожалению, пропустила Ваню Дорна – впоследствии мне говорили, что лекция была суперинтересной. К счастью, застала я power couple украинской моды – Ксюшу и Антона Шнайдеров. Разговор был о продвижении бренда в медийном пространстве как в Украине, так и вне, о производстве, об экологии. Но больше всего зацепило размышление на тему того, что бренд – это маленькая вселенная. И любой продукт, который бренд выпускает, – это не самоцель, это всего лишь мерч этой вселенной. Мысль очень крутая.

Было ли ощущение, что наши спикеры как-то проигрывают на фоне иностранных гостей? Ну уж нет. В какой-то момент Игорь Гудз, основатель марки GUD, в разговоре с Атибой Джефферсоном сказал, что там, где иностранцу, как правило, дано много инструментов и простых решений, украинскому дизайнеру/предпринимателю/кому-угодно надо грызть землю. Замечу, это правда.

И этот опыт – постоянного поиска вариантов, чтобы избежать бесконечной полосы препятствий, – очень читается во всем, что озвучивал любой из украинских спикеров, даже самые немногословный.

Владимир Волощук, главный редактор don’t Take Fake (DTF):

Кто из спикеров конференции больше всего понравился? Нам понравились все. И не было кого-то, в ком мы бы разочаровались. Как организаторы мы отбирали для конференции спикеров, в которых были уверены и знали, что они выступят и сообщат действительно важную и ценную информацию для нашей аудитории. У каждого, кто выступил за эти два дня на конференции, есть проекты, которыми они живут, а еще есть ценный опыт, которым мы просили их поделиться. И не важно – это спикеры из США, Европы или Украины. Это люди, которые разбираются в своем деле.

Как я уже говорил выше, ценность украинских спикеров – в их опыте. Каждому из них было что сказать, и каждому из них было чем поделиться. Мы видели, что иностранные спикеры слушали ряд выступлений локальных спикеров. И видели, как они потом знакомились друг с другом. Важно понимать, что те, кого мы пригласили в Киев, были не то что впервые в Украине, некоторые из них были впервые в Восточной Европе. Им действительно было интересно увидеть, что происходит здесь.

К тому же у нас были смешанные панели, в которых участвовали и украинские, и иностранные спикеры. Это было тоже сделано специально – мы хотели показать, что, независимо от страны, в которой живут, люди делают похожие проекты. И хотели, чтобы они обсудили их вместе на сцене перед аудиторией. Нам было важно сконнектить всех вместе, спикеров – независимо от страны и посетителей конференции.

Что касается того, насколько мы ментально в европейском контексте. Во-первых, давайте говорить о глобальном контексте. Во-вторых, все локальные спикеры уже не первый год работают на мировом рынке и позиционируют себя как глобальные проекты. У них есть опыт, есть контакты и есть понимание процессов. Они априори мыслят глобально. И мы надеемся, что это вдохновило и зарядило тех, кто только начинает свое дело.

Каких медиапроектов не хватает Украине? Тут важен один момент. Пока мы делали конференцию, заметили забавный и одновременно грустный факт: ряд украинских медиа, у которых тематика максимально совпадает с тематикой конференции, практически не проявили к ней никакого интереса. Не было никаких попыток получить эксклюзив со спикерами или другой эксклюзивный контент. И это в целом показательно для нашего рынка и того, как работают украинские медиа.

Что касается идей и проектов. Есть несколько тезисов, которые прозвучали на конференции и о которых нечасто говорят в Украине или о которых говорят, но которые не воплощают в жизнь:

– современное медиа – это не только сайт, только сайта мало, чтобы быть успешным и прибыльным проектом;

– только продажей рекламы зарабатывать сложно, нужно всегда искать дополнительные способы монетизации, а это и оффлайн-ивенты, и e-commerce, и исследования рынка, и экспертиза, которую может продавать медиа;

– медиа должны упрощать жизнь читателя и помогать ему решить его проблемы, для этого нужно строить медиа как сервис;

– изданиям нужно строить и развивать свои комьюнити/сообщества;

– покупая те или иные бренды, люди хотят показать, что принадлежат к определенному комьюнити, для людей важна сопричастность. Этому и концепту The New Luxury было посвящено выступление Джеффа Карвалло из Highsnobiety;

– также следует помнить о «массовой нишевости».

Самое яркое впечатление. Нам удалось создать платформу для знакомства, обмена мыслями, идеями, контактами. Наши спикеры были в зоне доступа для всех желающий. Каждый мог к ним подойти, рассказать о себе и своем бренде, проекте или просто познакомиться и задать вопросы. Да и сами спикеры были рады общению, потому что они тоже приехали сюда не только делиться своим опытом, но и услышать и увидеть, что и как здесь. Они нам рассказывали, что к ним в Instagram еще приходило много вопросов от посетителей конференции, и обещали всем ответить.

И еще мы рады, что Райан Поссебон из Vans и Атиба Джефферсон увидели киевские стритвеар-магазины и концепт-сторы, пообщались с их владельцами, прогулялись по Рейтарской и в целом открыли для себя Киев. И мы знаем, насколько был важен визит этих людей для владельцев и команд магазинов. И знаем, что спикеры остались довольны – посмотрите их инстаграмы. А еще, один из спикеров, уезжая из Киева, отправил своим близким в США открытку со словами: «Эта страна прекраснее, чем я себе представлял».

Уровень дискуссии и медийное влияние участников вдохновил редакцию «Телекритики» и мы смеем надеяться, что организаторы DTF Conference продолжат развивать это направление, потому что глянцевый сегмент СМИ немного застрял в 2000-х. И кто-то должен привнести свежую струю и начать двигаться в глобальном контексте.

Фото и видео: Ханнан Рашо