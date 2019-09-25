Медиатусовка

Louis Vuitton сделал коллаборацию с киберспортивным чемпионатом

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 214
Главная Медиатусовка Louis Vuitton сделал коллаборацию с киберспортивным чемпионатом

Люксовый французский бренд заявил о глобальном сотрудничестве с Riot Games и топовым esport-чемпионатом League of Legends

По итогам сделки Louis Vuitton стал глобальным партнером киберспортивного чемпионата, в качестве трофея модный дом представил свою версию кейса для кубка Summoner Cup, который вручают победителю. Об этом сообщает GamungLyfe GL.

Скрин gamiinglyfe.com

Чемпионат League of Legends («Лига легенд») – это  соревновательная ролевая стратегия, которая стартовала онлайн в 2009 году и стала глобальным феноменом и самой популярной игрой на декстопе. В League of Legends ежедневно играет 8 миллионов пользователей, а Чемпионат мира League of Legends является крупнейшим киберспортивным турниром с точки зрения зрительской аудитории. В прошлом году, по данным 3dnews, чемпионат посмотрели 99,6 миллиона человек.

Каждый год компания Riot Games проводит мировой чемпионат League of Legends, определяя лучшего игрока и лучшую команду планеты.  В этом году чемпионат пройдет 2 октября в Берлине в одиночном и командном зачете, продолжится 26 октября в Мадриде, четвертьфинальный отбор и полуфинал пройдут в Париже 10 ноября.

Специально для финального ивента Louis Vuitton создал единственный в своем роде кейс Trophy Travel Case для уникального кубка Summoner’s Cup. Bespoke-чемодан создан с монограммным орнаментом LV в сочетании с элементами, напоминающими нам об эстетики кибер-вселенной League of Legends.

Кубок League of Legends будет выставлен на Эйфелевой башне за пару дней до финала, 10 ноября. Приз сделан Томасом Лайтом, создавшим трофеи для самых престижных спортивных мероприятий: Кубок Англии, Six Nations Rugby, Australian Open и других. Riot Games тесно сотрудничала с Лайтом, чтобы убедиться, что главный приз в игре получит символику, связанную со всеми аспектами League of Legends, сообщает 3dnews.

Louis Vuitton League of Legends

Скрин gaminglyfe.com

Louis Vuitton и Riot Games в скором времени обещали анонсировать старт уникальной чемпионской капсульной коллекции образов, созданных артистическим директором женской линии Louis Vuitton Николя Гескьером. Коллекцию презентуют одновременно с предметами внутри самой игры League of Legend.

“Для нас это честь, что такой бренд, как Louis Vuitton стал официальным партнером и привнесет престиж и уникальный выдающийся визуальный вклад в чемпионат League of Legends», – прокомментировала Наз Алетаха, директор по глобальному партнерства Riot Games.

“Мировой чемпионат The League of Legends World Championship не только самый значимый турнир: это ивент на стыке спорта и развлечений, который помогает рождению новых легенд обоих индустрий”, – уверен Микаэль Бюрке, президент и генеральный директор Louis Vuitton.

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