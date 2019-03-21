Комаров попал в «кровавую перестрелку» в Бразилии

Журналист, фотограф, автор и ведущий телепрограммы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров учится работать каскадером. В сети разошлось видео, где за ним бежит бандит с пистолетом. Оказалось, что бразилец Иван, сыгравший этого бандита, выложил в интернет видео со съемок. Иван является каскадером и организатором съемок.

«Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: “Это просто шутка”. В принципе, по каналу видно, что там видосы со съемок фильмов», – комментирует произошедшее телеведущий.