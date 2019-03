Комаров попал в «кровавую перестрелку» в Бразилии

View this post on Instagram

Друзья, только увидел, какой кошмар в сети и сколько сотен сообщений в моих телефонах. Спешу ещё раз подчеркнуть: я жив и здоров. На видео кадры со съёмок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста - это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съёмки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица. Выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. По сути, выложил себя - на видео он бежит за мной с пистолетом в роли бандита. Он же - каскадер и организатор съемок. Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: "Это просто шутка". В принципе, по каналу видно, что там видосы со съёмок фильмов. Я не смотрю в экран телефона день и ночь в экспедициях, как делают многие. Я почти не пользуюсь соцсетями. Поэтому вчера начала этой волны не заметил. Уже поздно ночью мне дозвонились коллеги, я увидел видео и записал видеообращение, сказал, что жив, позвонил домой. Там тоже запереживали сильно. Утро я начинаю не с телефона - нет такой привычки. Звук на ночь отключаю, чтобы не будил. Поэтому не сразу увидел, что телефон вообще "красный" от сообщений. Специально выкладываю кадры со съёмок фильма и работы каскадеров, профессию которых я на себе испытывал. Я горел, вполне реально, в разные дни, тренировался. Но с соблюдением мер безопасности. Меня сбивала машина, раз 50. Были взрывы, погони. Это серия про изнанку бразильского кинопроизводства, которая в эфире сегодня. Именно поэтому мы по условиям контракта передали бразильцам видео два дня назад. Но конечно такой "рекламы" я не хотел. Простите, что вам пришлось переживать и так вышло. Я этого не хотел. И очень ценю вашу любовь и заботу. Это были реально очень сложные для меня съемки: два дня в жаркой одежде я бегал по 40-градусной жаре, прыгал, падал. Крик на видео кстати тоже реальный - пиропатрон с "кровью" плохо поставили, и мне он выстрелил четко в ухо. Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съёмка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства. Простите ещё раз. Так я не хотел🤦‍