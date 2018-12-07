«Юрий может сдуть»: виновен ли Дудь в плагиате?

Об узнаваемости, голливудских актерах и психотерапии – Сергей Бурунов, как и все «пациенты» Дудя, раскрывается как можно глубже, откровенно рассказывая о своей жизни вне камер и софитов. Для того, чтобы так расположить респондента, признается Дудь, иногда приходится «пылесосить» все подряд в поисках информации о человеке. В случае с Сергеем Буруновым, речь пойдет об интервью актера для видеопроекта режиссера и актрисы Александры Франк. Ситуацию вокруг предоставленного ему интервью Юрию Дудь описывает так:

«[Для подготовки к интервью] В числе прочего директор Сергея – очень участливая и конструктивная дама – предложила несколько его старых интервью. В том числе, расшифровку разговора для видеопроекта режиссера Александры Франк. В ютубе этот проект лежит в формате 5 минут, хотя сама запись продолжалась больше часа. Александра Франк была не против – и полная расшифровка оказалась у нас», – пишет журналист у себя на странице в Facebook.

Александра Франк увидела ситуацию немного под другим углом. По словам актрисы, около двух недель назад директор Бурунова и вправду попросила у нее исходные материалы ее интервью с актером, которое вышло в январе на YouTube-канале «КиноТест».

«Я сразу сказала, что в исходниках много слишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж «КиноТеста», и я не имею право ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и я со спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью и написала свои впечатления от работы с Сергеем», — подчеркнула Франк.

По ее словам, после этого она начала ждать выпуска «вДудя», радуясь, что Бурунову будет проще общаться с подготовленным заранее интервьюером, а также тому, что якобы помогла «журналисту хорошо сделать свою работу и поддержать репутацию самого честного ведущего». Но после того, как интервью попало в сеть, Александра написала у себя на странице в Facebook следующее:

«Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, – я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста! А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея и даже сказали об этом одними и теми же словами!»

При этом актриса и режиссер не уточнила, какие именно вопросы украл у нее Дудь. На это обвинение журналист опубликовал список вопросов Александры, которые та задавала Сергею во время интервью для «КиноТеста». После чего подчеркнул, что теперь каждый может убедиться в том, что вопросы Александры команда «вДудь» не воровала.

На что Александра Франк ответила, что подписчики не так ее поняли. Ведь якобы вопросы для Бурунова Дудь построил на ответах, которые актер дал в интервью Франк. «Сашенька, а зачем же вы тогда давали интервью Дудю?» – пишут зрители «вДудь».

«Вы замазали ответы Сергея под своими вопросами не потому, что он не разрешил Вам их публиковать. Тем более, что они прозвучали в эфире вашей программы. Вы получили расшифровку моего интервью с ответами, и построили его на ответах мне Сергея», – возмутилась Франк.

Масла в огонь подлил и пранкер Александр Лютиков, который, представившись редактором «вДудь», написал Франк, что ее обвинения «не стоят выеденного яйца». Но, к сожалению, как оказалось позже, Лютиков не имеет никакого отношения к программе «вДудь» и, скорее всего, таким образом решил подколоть разгневанного режиссера.

На этом моменте конфликт затих. А поэтому «Телекритика» с нетерпением ждет новых подробностей и фактов, которые докажут или опровергнут причастность Юрия Дудя к плагиату.