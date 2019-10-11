Ирина Горовая: «Я – мозги, а Потап – entertainment»

Шоу-бизнес – это не про «попели-потанцевали», это про грамотное соединение креатива и бизнес-процессов. Именно строгая структурность в синергии с невероятными идеями дает возможность построить успешную компанию. Такого мнения придерживается соосновательница Mozgi Group Ирина Горовая.

Как сбалансировать буйную фантазию и строгую логику, как на основе одного проекта создать многовекторный бизнес, как делать прибыльные коллаборации с брендами и при этом не утратить народную любовь, она рассказала в рамках мероприятия для медийщиков «Brand ID: який твій меседж».

Сочетайте креатив и бизнес-процессы

Если вы работаете в творческой сфере, все равно очень важно выстроить четкую структуру. Когда я предложила Потапу (Алексей Потапенко. – Ред.) создать собственный продюсерский центр, он сказал, что это невозможно, потому что я – бывший сотрудник банка – вообще не понимаю, как работает шоу-бизнес. Но я всегда считала, и сейчас считаю тоже, что любой бизнес невозможен без креатива, а креатив не реализуем без бизнес-структуры. Так как я работала в банке, то прекрасно знала о том, как выстроить бизнес-модель и какие плюсы даст системный подход к шоу-бизнесу. Поэтому и возник Mozgi Entertainment, потому что я – мозги, а Потап – entertainment. Соединив несоединимое, мы получили большую и крутую компанию.

Те, кто выдерживают баланс между творчеством и бизнес-процессами, могут стать лидерами на рынке. Все идеи, исходящие от творческих людей, стоит заворачивать в определенную бизнес-модель – тогда проект взлетит. А еще я поняла, что сочетание «креатив + бизнес-процессы» приводит к масштабированию. Поэтому имеет смысл занимать дополнительные ниши на рынке.

Выходите на другие аудитории и рынки

Когда у вас есть собственный продакшен и вы круто снимаете для себя, то почему бы не делать это для других? Очень часто было так, что к нам заказчик приходил за джинглом, а получал крутую идею для целой рекламной кампании. Имея возможности воплотить эту идею в жизнь, мы понимали, что сможем предложить не только услуги студии и продакшена, но и креативного и рекламного агентства. А сейчас мы еще занимаемся ивентами.

Не останавливайтесь на достигнутом – создавайте новые проекты

Сначала у нас был один проект – «Потап и Настя». Со временем мы поняли, что рано или поздно «Потап и Настя», как и любой бизнес-проект, после подъема будет переживать спад. Поэтому нам нужен еще один, задача которого – поддерживать нас на плаву. Так появилась группа «Время и Стекло». И когда этот проект был на гребне волны, мы создали еще один – группу «Мозги», и снова с той же миссией – поддержать дуэты Потап + Настя Каменских и Позитив + Надя Дорофеева, – если (когда) их популярность пойдет на спад. Так и вышло – мы закрыли «Потапа и Настю», но ничего не потеряли, так как «Мозги» уже были популярными.

Продавайте проекты оптом

Когда появились «Мозги», я все думала, как мне их презентовать? В общем, продавая концерты «Потапа и Насти» и «Время и Стекло», «Мозги» я предлагала в подарок.

Либо закрывайте неудачный проект, либо дожмите его

При создании «Время и Стекло» мы использовали уже протестированную ранее формулу – девушка поет, парень читает реп. По сути, мы создали клонов «Потапа и Насти». И это не взлетало 4 года: нам отказывали радиостанции и телеканалы. Так могло бы продолжаться по сей день, но появилась песня «Имя 505». Она-то и стала выходом из ситуации.

Создавайте коллаборации

Делайте коллаборации, чтобы иметь возможность завоевывать все больше популярности и больше зарабатывать. Так, мы создали проекты совместно с Димой Монатиком, Олегом Винником, Скриптонитом. Преследуя желание заполонить собой все пространство, наши артисты снялись в нескольких фильмах, а Алексей Потапенко выступил в роли судьи шоу «Голос країни». С той же целью – расширить аудиторию – мы работаем с 1+1 media. Ютуб ютубом, но в нашей стране телевидение по-прежнему популярно, и именно телевидение и живые концерты помогают артистам заполучить настоящую народную любовь.

Соединяйте несоединимое

Когда возникла идея дуэта Алексея Потапенко и Олега Винника, она казалась странной. Они ведь такие разные, несочетаемые. Но благодаря тому, что мы экспериментируем, рискуем и соединяем несоединимое, теперь на каждой свадьбе звучит их трек «Найкращий день».

Партнерьтесь по-крупному

Мы делаем проекты в коллаборации с «Фаворит спорт», рекламные кампании для брендов Coca-Cola, Vodafone, АТБ, «Срібна країна», «Контик», совместные продакшен-проекты с 1+1 media (например, «Плюсы» сняли и перед Новым годом запустят в эфир концерт наших девяти артистов на НСК «Олимпийский»).

Мы считаем, что партнериться нужно с крупными брендами. Но как мы этого достигаем? Не только благодаря популярности наших проектов, но и тому, насколько аккуратно мы подходим ко внедрению бренда – мы всегда делаем это ненавязчиво и очень нативно, с юмором. Самый крутой кейс – Потап с пакетом АТБ. Все долго не могли понять, это реклама или просто стеб?! И еще один плюс партнерства с узнаваемыми брендами – когда вы рекламируете их, они рекламируют вас. Именно такой эффект был достигнут, когда Позитив и надя Дорофеева снялись в рекламе Vodafone. Эта кампания прошла в рамках кампании их тура «Вислово» и получилось так, что пока они рекламировали Vodafone, Vodafone рекламировал их самих.

Делегируйте, но контролируйте

Занимаясь многовекторным бизнесом, конечно, нужно делегировать полномочия, но и контролировать процессы тоже необходимо. Поэтому ищите баланс. Когда полтора года назад я поняла, что совсем не отдыхаю, я решила перестроиться – начала читать книги по менеджменту, поступила в бизнес-школу, наняла офис-менеджеров и личного ассистента и постепенно начала делегировать. Однако есть последний форпост, который делегированию не поддается – это продажа концертов. Тут у меня 100-процентный контроль, потому что в этом сегменте возможно мошенничество, а я этого не хочу. А в остальном, как я уже сказала, – ищите баланс.

Фото: Александра Йорк

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