▶ ІІ полуфинал Евровидения: украинский след, Лазарев-реваншист и израильский экстрасенс

В четверг вечером, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». За десять мест в финале боролись представители 18 стран-участниц. Кто победил в полуфинале и чем удивляли участники, а также каким образом сразу 4 конкурсанта связаны с Украиной – далее в материале «Телекритики».

К вашему вниманию полный список победителей:

Северная Македония: Tamara Todevska – Proud;

Нидерланды: Duncan Jason – Arcade;

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës;

Швеция: John Lundvik – Too Late For Love;

Россия: Sergey Lazarev – Scream;

Азербайджан: Chingiz – Truth;

Дания: Leonora – Love Is Forever;

Норвегия: KEiiNO – Spirit In The Sky;

Швейцария: Luca Hänni – She Got Me;

Мальта: Michela – Chameleon.

Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдова, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не смогут продолжить борьбу в конкурсе.

Представительница Армении, экс-участница украинского «Голоса країни» от команды Потапа Србуи Саргсян, открывала второй полуфинал мрачноватым номером со столбами огня из пола.

Первый блин оказался для певицы комом:

Номер представительницы Молдовы Анны Одобеску при участии украинской художницы Ксении Симоновой, победившей в шоу «Україна має талант», не прошел в финал. Номер напоминал 2011-й, когда она работала с Микой Ньютон над ее номером для Евровидения. Сегодня Симонова – финалистка шоу America's Got Talent: Champions.

Латвийский певец с украинской фамилией Юрий Векленко (отец – украинец) в образе «сладкого мальчика» не только исполнял романтическую песенку, но и хвастался накачанными бицепсами. Увы, все это не помогло парню пройти в финал.

Еще один хвастун – представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев, он был участником украинского «Голоса країни» в команде Святослава Вакарчука.

В своем номере Чингиз с помощью лазерных лучей «раскрыл свое сердце зрителям».

Швейцарец Лука Ханне отплясал со своим балетом и попал в финал.

В категорию «пай-мальчиков» можно успешно записать и шведа Джона Лундвика с номером «в стиле Евровидения».

«Ангел» Роко из Хорватии как мог старался справиться с образом и вокально «тяжелой» песней.

Сергей Лазарев весь в белом в королевстве зеркал боролся со своими «двойниками», а под конец в душевой кабине защищался от молний.

Дункан Лоуренс из Нидерландов играл на синтезаторе, исполняя песню в стиле Адель.

Латвия в этом году выделилась на фоне других стран композицией инди-поп-группы Carousel.

Норвежское трио KEiiNO исполнило электропоп-песню с весьма удачным битом.

Ирландка Сара Мактернан выступила в образе Barbie-girl из комиксов:

На фото можно разглядеть татуировку на руке певицы:

Еще одна Barbie-girl – блондинка Микела с Мальты: ей всего 18 лет.

Леонора из Дании пела позитивную песенку на огромном стуле.

Австрийская певица PÆNDA в образе «Мальвина-2019» покоряла приятным и сильным вокалом.

Еще одна сильная вокалистка Тамара Тодевска из Северной Македонии решила не делать ставку на номер.

Румынка Эстер Пиони показала «страшный» номер в стиле «В гостях у Дракулы».

Йонида Малич из Албании спела очень даже эмоциональную песенку в восточном стиле.

После выступлений всех участников, на сцене выступила музыкальная группа Shalva Band, участники которой – люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов).

После их выступления израильский менталист Лиора Сухарда вместе с несколькими помощниками исполнил трюк – угадывал цифры, нарисованные 4 участниками конкурса.

Ключевая интрига – выступление Мадонны – была таки раскрыта: с певицей достигли соглашения. Она выступит в финале после всех конкурсантов перед результатами голосования в интервал-акте, где также выступит Верка Сердючка. Мадонна исполнит 2 песни – свой хит 1989 года Like A Prayer и эксклюзивный новый сингл Future вместе с американским рэпером Quavo.

Напомним, первая десятка полуфиналистов определилась 14 мая. В нее вошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

В финал автоматически попадают исполнители стран «большой пятерки» – основателей «Евровидения»: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также представитель страны-хозяйки – Израиля.

Украина в этом году не участвует в конкурсе, поскольку победительница нацотбора MARUV отказалась подписывать контракт с общественным вещателем из-за высоких штрафов. Соответственно, украинцы не принимают участия в голосовании. В этом году конкурс транслируют сразу три украинских телеканала – СТБ с комментарием Сергея Притулы и два каналы Общественного вещания («UA:Перший» и «UA:Культура») с комментарием Тимура Мирошниченко. Также конкурс транслируется на сайте «Общественного» и цифровых платформах и в радиоэфире двух радиостанций НОТУ («Українське радіо» и «Радіо Промінь») с комментарием Елены Зелинченко.

Фото: eurovision.tv