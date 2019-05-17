▶ ІІ полуфинал Евровидения: украинский след, Лазарев-реваншист и израильский экстрасенс

В четверг вечером, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». За десять мест в финале боролись представители 18 стран-участниц. Кто победил в полуфинале и чем удивляли участники, а также каким образом сразу 4 конкурсанта связаны с Украиной – далее в материале «Телекритики».
К вашему вниманию полный список победителей:
Северная Македония: Tamara Todevska – Proud;
Нидерланды: Duncan Jason – Arcade;
Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës;
Швеция: John Lundvik – Too Late For Love;
Россия: Sergey Lazarev – Scream;
Азербайджан: Chingiz – Truth;
Дания: Leonora – Love Is Forever;
Норвегия: KEiiNO – Spirit In The Sky;
Швейцария: Luca Hänni – She Got Me;
Мальта: Michela – Chameleon.
Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдова, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не смогут продолжить борьбу в конкурсе.
Представительница Армении, экс-участница украинского «Голоса країни» от команды Потапа Србуи Саргсян, открывала второй полуфинал мрачноватым номером со столбами огня из пола.
Первый блин оказался для певицы комом:
Номер представительницы Молдовы Анны Одобеску при участии украинской художницы Ксении Симоновой, победившей в шоу «Україна має талант», не прошел в финал. Номер напоминал 2011-й, когда она работала с Микой Ньютон над ее номером для Евровидения. Сегодня Симонова – финалистка шоу America's Got Talent: Champions.
Латвийский певец с украинской фамилией Юрий Векленко (отец – украинец) в образе «сладкого мальчика» не только исполнял романтическую песенку, но и хвастался накачанными бицепсами. Увы, все это не помогло парню пройти в финал.
Еще один хвастун – представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев, он был участником украинского «Голоса країни» в команде Святослава Вакарчука.
В своем номере Чингиз с помощью лазерных лучей «раскрыл свое сердце зрителям».
Швейцарец Лука Ханне отплясал со своим балетом и попал в финал.
В категорию «пай-мальчиков» можно успешно записать и шведа Джона Лундвика с номером «в стиле Евровидения».
«Ангел» Роко из Хорватии как мог старался справиться с образом и вокально «тяжелой» песней.
Сергей Лазарев весь в белом в королевстве зеркал боролся со своими «двойниками», а под конец в душевой кабине защищался от молний.
Дункан Лоуренс из Нидерландов играл на синтезаторе, исполняя песню в стиле Адель.
Латвия в этом году выделилась на фоне других стран композицией инди-поп-группы Carousel.
Норвежское трио KEiiNO исполнило электропоп-песню с весьма удачным битом.
Ирландка Сара Мактернан выступила в образе Barbie-girl из комиксов:
На фото можно разглядеть татуировку на руке певицы:
Еще одна Barbie-girl – блондинка Микела с Мальты: ей всего 18 лет.
Леонора из Дании пела позитивную песенку на огромном стуле.
Австрийская певица PÆNDA в образе «Мальвина-2019» покоряла приятным и сильным вокалом.
Еще одна сильная вокалистка Тамара Тодевска из Северной Македонии решила не делать ставку на номер.
Румынка Эстер Пиони показала «страшный» номер в стиле «В гостях у Дракулы».
Йонида Малич из Албании спела очень даже эмоциональную песенку в восточном стиле.
После выступлений всех участников, на сцене выступила музыкальная группа Shalva Band, участники которой – люди с различными формами инвалидности. Они исполнили песню Million dreams (Миллион снов).
После их выступления израильский менталист Лиора Сухарда вместе с несколькими помощниками исполнил трюк – угадывал цифры, нарисованные 4 участниками конкурса.
Ключевая интрига – выступление Мадонны – была таки раскрыта: с певицей достигли соглашения. Она выступит в финале после всех конкурсантов перед результатами голосования в интервал-акте, где также выступит Верка Сердючка. Мадонна исполнит 2 песни – свой хит 1989 года Like A Prayer и эксклюзивный новый сингл Future вместе с американским рэпером Quavo.
Напомним, первая десятка полуфиналистов определилась 14 мая. В нее вошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.
В финал автоматически попадают исполнители стран «большой пятерки» – основателей «Евровидения»: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также представитель страны-хозяйки – Израиля.
Украина в этом году не участвует в конкурсе, поскольку победительница нацотбора MARUV отказалась подписывать контракт с общественным вещателем из-за высоких штрафов. Соответственно, украинцы не принимают участия в голосовании. В этом году конкурс транслируют сразу три украинских телеканала – СТБ с комментарием Сергея Притулы и два каналы Общественного вещания («UA:Перший» и «UA:Культура») с комментарием Тимура Мирошниченко. Также конкурс транслируется на сайте «Общественного» и цифровых платформах и в радиоэфире двух радиостанций НОТУ («Українське радіо» и «Радіо Промінь») с комментарием Елены Зелинченко.
Фото: eurovision.tv