Евровидение-2019: голландский пай-мальчик, «фальшь» Мадонны и занятная арифметика голосования

18 мая в Тель-Авиве прошел финал песенного конкурса «Евровидение 2019». По результатам голосования победителем стал 25-летний участник из Нидерландов Дункан Лоуренс с лирической песней Arcade. Количество скандалов, в отличии от двух полуфиналов, во время финала конкурса и после его окончания зашкаливало. Почему победа Голландии носит ситуативный характер? Каким образом Мадонна втянула себя в израильско-палестинский конфликт? Как белорусское жури отстранили от конкурса? Почему номер Сергея Лазарева похож на номер участницы от Северной Македонии?

Победу Дункану Лоуренсу предсказывали сразу после презентации конкурсной песни. По версии букмекеров на сайте eurovisionworld.com Дункан Лоуренс лидировал с огромным отрывом, вероятность победы – 44%. Вторую строчку занимала представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке, ей букмекеры отдали 12%. Замыкал тройку лидеров Джон Лундвик из Швеции с вероятностью победы 7%. А вот представитель России Сергей Лазарев был на шестой позиции с показателем 5%.

Это уже пятый раз, когда Нидерланды выигрывают Евровидение. Последний раз – на конкурсе песни в 1975 году, где группа Teach-In выступила с композицией Ding-A-Dong. Хотя Дункан был фаворитом с самого начала, после объявления результатов конкурса ему удалось сыграть большое удивление.

«Следуйте за своей мечтой, потому что мечты сбываются», – сказал Дункан Лоуренс после вручения награды

Клип на песню Arcade в YouTube единственный среди других конкурсантов собрал уже больше 12 миллионов просмотров. Он, кстати, достаточно эротический. По замыслу, погруженный в воду голый певец, как ребенок в материнском лоне, ждет своего появления на свет, но не в физическом, а в духовном плане:

Композиция написана по рассказам любимого человека Лоуренса, который умер в молодом возрасте. «Это история о поиске любви в нашей жизни. Надежда на то, что вы найдете то, что вам нужно», – рассказывает Дункан. Артист не скрывает, что он – бисексуал.

Родился Дункан Лоуренс (настоящее имя – Дункан де Мур) 11 апреля 1994 года в нидерландском городе Спейкениссе. Он с детства посещал местный театр и музыкальную школу, играл на пианино, писал песни и стихи. В возрасте 16 лет Дункан выиграл в талант-шоу, благодаря чему смог записать демоверсию своей первой песни. Над парнем в детстве издевались сверстники, и музыка была единственным спасением. Артист вспоминает: «Я вырос в городе, где музыка не была популярной. Она не имела никакого отношения к стандартной школьной системе. Но это не могло удержать меня от создания музыки. У нас был маленький местный театр и старая музыкальная школа. Я играл на пианино каждый день, писал свои собственные песни и стихи. Я помню это время, как будто это было вчера. Я был уверен – я стану музыкантом».

В 2013 году Дункан основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в других коллективах Академии и окончил ее в 2017 году. В 2014 году он участвовал в пятом сезоне вокального шоу The Voice of Holland, но не победил – артист дошел до полуфинала конкурса.

Скандалов вокруг победителя немало – все они на предмет оригинальности песни и номера. Внимательные музыкальные фанаты могут увидеть некое сходство номера победителя конкурса с соло-номером главного героя фильма «Ла ла ленд» Себастьяна (Райан Гослинг).

По понятным причинам больше всего копают российские СМИ. Сразу после победы Дункана они напомнили, что песня победителя была опубликована на YouTube еще в июне 2017 года – певец исполнил ее на студенческой вечеринке. Если перед конкурсом в Европейском вещательном союзе (организатор Евровидения) не посчитали нужным на это отреагировать, после финала конкурса ряд российских СМИ подняли вопрос отмены голосования.

Но в Европейском союзе не увидели в этом нарушения правил конкурса. По словам официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана, организатор был в курсе публикации ролика с песней, но решил, что он не даст преимущества Лоуренсу на конкурсе. Это видео не являлось официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени его увидели лишь несколько сотен зрителей, добавил Гудман. Сегодня видео собрало чуть больше 170 тысяч просмотров.

Голосования: Швеция – первая по жури, Норвегия – по зрителям, но победа у Нидерландов. Как такое может быть?

Любопытно, что Нидерланды выиграли «Евровидение» только из-за того, что сильно разнились результаты победителей зрительского голосования и голосования профессионального жури. Швеция (Джон Лундвик) победила по голосам жюри, а Норвегия (KEiiNO) – в зрительском голосовании. Швеция финишировала первой среди 41 национального жюри с 239 очками, всего на два очка опередив Северную Македонию. Нидерланды были только третьими с 231 очками, а Италия на 4 месте с 212 очками.

Норвегия выиграла телеголосование с 291 очком, Нидерланды заняли только второе место с 261 очком, Италия – на третьем месте с 253, Россия – четвертая с 244 и Швейцария – пятая с 212. Северная Македония, которая была высоко оцененная жури, получила от зрителей всего 58 балов, Швеция – 93. Тогда как лидер среди зрителей – Норвегия, собрала лишь 47 (!!!) голосов жури, заняв только 15 место.

Худшим же номером конкурса было признано выступление участника от Великобритании Майкла Райса. Он занял последнее место с рекордно низкой суммой баллов – 16. Зрители в отличие от жури не оценили выступление Германии – 0 балов против 32 балов жури. В тройку «лузеров» вошла также Беларусь – 16-летняя певица ZENA в финале заняла предпоследнее место.

После финала также стали известны результаты голосований в двух полуфиналах. Австралия выиграла первый полуфинал с 261 очком, Чехия заняла второе место с 242 очками, а Исландия стала третьей с 221 очком. Разница между 10-м и 11-м местом была всего лишь в два очка: Беларусь прошла отбор, а Польша пропустила место в гранд-финале. Нидерланды стали победителями второго полуфинала с 280 очками, опередив Северную Македонию (на втором месте с 239 очками) и Швецию (на третьем месте с 238 очками). Только одно очко составило разницу между Данией на 10 месте и Литвой (за которую выступил певец с украинскими корнями) на 11-м.

Беларусь также отметилась во время первого полуфинала конкурса – комментатор неоднозначно высказался об ЛГБТ во время выступление Даны Интернешнл

В скандалы, связанные с жури, в этот раз впуталась Беларусь. Местное жури рассказало, за кого они голосовали в первом полуфинале 14 мая. Информация была опубликована местным изданием Tut.by. Четыре из пяти членов жюри назвали страны, чьи исполнители им понравились, еще один член жюри не назвал фаворитов, но прокомментировал выступление двух исполнителей. Материал был удален. Кто голосовал от Беларуси в финале, не сообщалось, но 12 баллов от жури автоматично отдали стране-организатору, 10 – Эстонии и 8 – Германии. РФ не досталось ни одного бала, зато по зрительскому голосованию белорусов лидировал, конечно же, Лазарев.

Беларусь также отметилась во время первого полуфинала конкурса – когда комментатор неоднозначно высказался об ЛГБТ во время выступление Даны Интернешнл. После того, как во время интерактива со зрителями первая целующаяся пара, пойманная камерой, оказалась парой мужчин, ведущий отреагировал: «О, господи! А может, лучше и не смотреть». Когда камера перешла к мужчине и женщине, он с облегчением добавил: «Так, хорошо идем». Но потом камера снова выхватила двух целующихся мужчин, на что комментатор отреагировал: «Да ладно! Надеюсь, сейчас операторы отыщут действительно классные парочки здесь, в “Тель-Авив Экспо”».

Выступления участников

У зрителя, который следил за двумя полуфиналами, могли вызвать интерес только номера шести стран-участниц, которые прошли в финал автоматически – победитель конкурса в 2018 году Израиль и «большая пятерка» стран-основательниц – Италия, Франция, Испания, Великобритания и Германия. Но сначала о победителях.

Серебряный призер конкурса – представитель Италии Алессандро Махмуд выступил на конкурсе с песней Soldi («Деньги») – единственной из топ-5 песен конкурса, исполненной на национальном языке (остальные фавориты пели на английском).

Махмуд – завсегдатай шоу талантов. Он участвовал в итальянском X Factor, а в 2019 году победил в музыкальном конкурсе Sanremo, завоевав тем самым участие в Евровидении-2019. Но внимание мировой прессы итальянско-египетский певец привлек из-за критики правого популистского политика из Италии, который весьма неоднозначно высказался о его победе в национальном отборе в феврале, сделав ксенофобское заявление.

Лидеры зрительского голосования – норвежское трио KEiiNO, зажгли публику электропоп-песней:

Шведа Джона Лундвика с номером «в стиле Евровидения» оценило по достоинству только жури.

Но срежиссированная интрига между шведом и голландцем по задумке организаторов тянулась до конца:

Певец Сергей Лазарев во время выступления в гранд-финале не смог справиться с волнением. Артист исполнил последние ноты своей песни, едва удерживая дрожащей рукой микрофон.

Дрожащая рука Лазарева заметна на 2:58.

По результатам голосования Лазарев занял третью строчку турнирной таблицы – так же, как и в 2016 году. Перед оглашением результатов ведущий Евровидения-2019 спросил у Сергея Лазарева, вернется ли он на конкурс еще раз. Певец ответил утвердительно, то есть его долгий путь к победе может продолжиться.

Но выступление Лазарева вызвало вопросы по другим причинам. Мало того, что песни конкурсантов называют однотипными, так в этот раз как минимум двух участников уличили в одинаковых постановках. Постановка номера Лазарева очень напоминает выступление представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской. У обоих конкурсантов они основаны на зеркальных экранах, размещенных в центре сцены.

Российские СМИ цитируют Лазарева касательно постановки: «Я не смотрю номера других участников сознательно и принципиально. Я видел фотографии, схожие на сцене панели. У нас вся концепция построена на зеркалах, на отражениях, но наши истории разные. Главное, какие эмоции рождаются у зрителя, когда он смотрит то или иное выступление».

Несколько общих элементов есть и в постановках участников Чехии и Испании. От Испании на конкурсе выступил певец Miki с весьма зажигательной и запоминающейся песней La Venda.

Цветовую палитру также использовала чешская группа Lake Malawi в номере на песню Friend Of A Friend.

Выступление 19-летнего Билала Хассани из Франции, который изначально сделал ставку на эпатаж, акцентируя в первую очередь на своей нетрадиционной сексуальной ориентации, называя себя андрогином, – оказалось по большому счету пшиком. В песне Roi Билал рассказывал о «самопринятии и надежде». Выразить «особенности» ему помогали две танцовщицы, одна из которых должна была удивить нестандартной для ее профессии фигурой.

Песня и номер вкупе выглядели весьма странно, а местами и просто нелепо:

Германию представлял дуэт S!sters, состоящий из 19-летней Карлотты Трумэн и 26-летней Лауриты Кястель. Обе девушки начали петь в раннем возрасте, выступали как участницы групп и как сольные артистки. Увы, зрителям номер совсем не зашел.

Майкл Райс от Великобритании спел песню Bigger Than Us. Несмотря на печальный для певца результат, надо отметить, что сама песня ничем не уступала другим конкурсантам и была даже на порядок выше некоторых других конкурсантов из топ-10. Парень работал в McDonalds, но всегда мечтал стать певцом – чтобы принять участие в конкурсе он уволился из фаст-фуда, поскольку певца отказывались отпускать на репетиции.

Уже по традиции весьма скромные результаты собирает на конкурсе принимающая страна. 27-летний Коби Марими из Израиля начал петь в 13 лет. После окончания средней школы, специализирующейся на театральном мастерстве, Коби остался верен сцене и учился в актерской студии.

Группа Hatari из Исландии решила, что ей скандала с мрачным и провокационным БДСМ-выступлением мало, а потому впуталась в еще один – во время финального голосования участники группы подняли палестинские флаги.

Стоить отметить, что режиссеры оперативно выключили камеру, снимающую исландцев. Также Hatari раскритиковали Евровидение в Израиле как «построенное на лжи».

Среди зрителей фанатов группы можно было по их прикиду.

Но провоцировали Израиль флагом Палестины не только исландцы, но и «голубь мира» – Мадонна.

Приглашенные звезды

В интервал-акте в очередной раз выступила Нетта Барзилай с новой песней. Она же открывала вечер. Выступление сопровождалось проекцией взлетной полосы, самолета и танцами стюардесс.

Во время голосования на сцене с перформансом выступили 4 участника прошлых лет. Кончита Вурст, не скрывающая своего ВИЧ-позитивного статуса, в черной кепке с козырьком и полупрозрачных колготках, одетых на трусы в обтяжку, исполнила песню победителя 2015 года Монса Сельмерлева.

Монс исполнил песню киприотки Элени Фурейры. Элени, в свою очередь, исполнила скандальную «Лашу Тумбай» Верки Сердючки.

Тогда как Андрей Данилко спел песню Нетты Барзилай.

В конце все они вместе с израильской певицей Гали Атари спели ее победную песню «Аллилуйя» 1979 года.

Пользователи соцсетей почти мгновенно взорвались фотожабами, сравнив эту пятерку с героями страны Оз:

И о главном шоу вечера – выступлении Мадонны. Как писали западные СМИ, певица выставила организаторам очень большую сумму гонорара, после чего те начали искать спонсоров. В результате певица снизила сумму гонорара в $1,5 млн на $200 тысяч, а спонсором выступления стал израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. Он также взял на себя все расходы звезды и ее команды из 135 (!) человек.

Знаменитость устроила костюмированное шоу, представ в черном образе с пиратской повязкой на глазу. Среди среди гостей был и французский кутюрье Жан-Поль Готье, который создал наряд для выступления Мадонны. Но украинские зрители его не увидели из-за рекламы. Поп-дива вначале появилась в грин-руме:

На «пиратском глазу» была буква Х, что должно, видимо, отсылать к новому альбому певицы – Madame X.

На сцене она исполнила одну песню из старого репертуара Like A Prayer, а также мэш-ап из песен Future и Dark Ballet в поддержку ее нового альбома Madame X, презентация которого состоится уже этим летом.

У певицы были проблемы с вокалом – она сильно фальшивила.

По непонятным причинам номер Мадонны до сих пор не выложен на YouTube-канал конкурса.

Сингл Future певица выполнила вместе с американским рэпером Quavo.

Кульминация номера – флаг Палестины, нарисованный на костюме танцора Мадонны, который держался за руку с другим танцором – с флагом Израиля на спине.

Видимо, по задумке певицы, Израиль и Палестина должны помириться между собой.

Финальный аккорд – Мадонна и Quavo падают в «пропасть» на фоне надписи «Проснитесь»:

Европейский вещательный союз осудил действия Мадонны и участников Исландии. ЕВС пообещал, что «последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой». В свою очередь, Мадонна никак не прокомментировала израильскую и палестинскую символики в своем номере.

Напомним, некоторые страны (к примеру, Марокко, Ливан и Тунис) отказались участвовать в конкурсе в этом году по политическим причинам.

В общем итоге, шоу удалось, с чем можно поздравить Израиль и ЕВС.

Фото: eurovision.tv и скриншот трансляции