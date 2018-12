Джулия Робертс и заголовок года

Небольшое издание из Джеймстауна в прошлую субботу опубликовало интервью с 51-летней обладательницей премии «Оскар» актрисой Джулией Робертс. В интервью – тоска и перманентное обсуждение знаковых ролей актрисы в рамках сюжетов «Красотки» и «Свадьбы моего лучшего друга», но в заголовок интервью закралась очень двусмысленная опечатка.

Видимо, редактор использовал программу проверки орфографии, которая заменила слово roles (с англ. – роли) на holes (с англ. – дырки). В результате получился заголовок, о котором мечтает любой СММ-специалист: яркий, вовлекающий, неоднозначный и суперохватный: Julia Roberts Finds Life and Her Holes Get Better With Age.

Twitter не упустил такой роскошный повод и за 10 часов консервативное региональное издание с тиражом в 20 тыс. экземпляров стало темой для потрясающих шуток. Даже комедийная актриса Биззи Филиппс (1,4 млн подписчиков в Instagram) отреагировала на роковую ошибку и написала: «Поэтому она (Джулия) звезда кино. Потому что мои holes с возрастом становятся только хуже».

Post Journal оперативно опубликовала исправление к заголовку без формальных извинений, но мы все равно рады за Джулию Робертс. Она прекрасна всегда и везде. Кстати, Джулия совсем недавно, в июне этого года, официально присоединилась к сети Instagram. Пресса взбодрилась, потому что появилась возможность следить за личной жизнью главной красавицы Голливуда, несколько раз на протяжении своей карьеры возглавлявшей рейтинги журнала People. Instagram у Джулии совсем не звездный, видно, что актриса делает публикации сама и под настроение, меняя фото с пресс-конференций на селфи с плохой резкостью.

Пока Джулия никак не отреагировала на неоднозначный заголовок, вероятно, актриса не читает американскую прессу по утрам.

Фото: Twitter