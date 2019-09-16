Бейонсе представит документальный фильм The Lion King: The Gift

16 сентября певица Бейонсе представит на телеканале ABC документальный фильм The Lion King: The Gift, в котором она рассказывает о процессе записи саундтрека к диснеевскому ремейку мультфильма «Король Лев».
ABeyC activated. @Beyonce Presents: #MakingTheGift. Tomorrow. pic.twitter.com/suKar1CcQ4
— ABeyC (@ABCNetwork) September 15, 2019
В фильме подробно рассказывается о том, как происходила запись каждого трека из последнего альбома Бейонсе The Lion King: The Gift. Зрители увидят съемки репетиций и записи всех песен и клипов с участием приглашенных артистов – Кендрика Ламара, Фаррелла Уильямся, Jay-Z, Childish Gambino и других музыкантов.
Певица говорит, что этот альбом – «изучение африканской культуры и возвращение к своим корням».
В интервью ABC Бейонсе призналась: «Этот саундтрек – мое признание в любви Африке. Для самой песни и клипа мы использовали лучшее, что дает Африка, а не просто задействовали разные звуки и образы, сделав современную интерпретацию».
Заглавным треком альбома стала песня Spirit, собравшая 43 миллиона просмотров на YouTube.
Ранее «Телекритика» писала о том, что ремейк «Король Лев» побил кассовые рекорды.
Фото: скриншот из клипа Beyoncé – Spirit