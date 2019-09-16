Бейонсе представит документальный фильм The Lion King: The Gift

16 сентября певица Бейонсе представит на телеканале ABC документальный фильм The Lion King: The Gift, в котором она рассказывает о процессе записи саундтрека к диснеевскому ремейку мультфильма «Король Лев».

В фильме подробно рассказывается о том, как происходила запись каждого трека из последнего альбома Бейонсе The Lion King: The Gift. Зрители увидят съемки репетиций и записи всех песен и клипов с участием приглашенных артистов – Кендрика Ламара, Фаррелла Уильямся, Jay-Z, Childish Gambino и других музыкантов.

Певица говорит, что этот альбом – «изучение африканской культуры и возвращение к своим корням».