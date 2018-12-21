Антикоррупционеры уличили Роднянского в сомнительной дружбе

Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» опубликовал расследование о том, что эксперты государственного Фонда кино с 2015 года выделяют бюджетные деньги на съемки своих собственных кинолент и проектов, где участвуют их партнеры и родственники.

Фонд кино – это государственная организация, которая занимается поддержкой российской киноиндустрии. Ранее фонд контролировался напрямую правительством, но в этом году часть полномочий передали министерству культуры, которое будет следить за тем, как фонд тратит деньги на производство и прокат кино.

У 60 % фильмов (94 киноленты из 158), которые оплатил Фонд кино с 2015 года, «Трансперенси» нашел признаки «конфликта интересов».

«Конфликт интересов – это ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды или выгоды своих близких родственников, супругов, коллег, партнеров или друзей. Неурегулированный конфликт интересов является коррупционным правонарушением. Поэтому, согласно антикоррупционному законодательству, должностное лицо обязано урегулировать конфликт интересов, уведомив о нём руководство. В свою очередь, руководство должно принять меры, чтобы конфликт интересов не был реализован – например, перевести фигуранта на другую должность или иначе лишить его возможности принимать решения с личной заинтересованностью. За неурегулированный конфликт интересов должностное лицо должны уволить с формулировкой «за утрату доверия», – объясняет «Трансперенси Интернешнл».

Фото: wikipedia.org

До 2018 года экспертный совет оценивал кассовый потенциал будущих фильмов и составлял рейтинг. Сценарная группа смотрела за качеством сценария, а попечительский совет выполнял наблюдательные функции и утверждал рекомендованные экспертами списки получателей бюджетной поддержки. Согласно приказу от 30 сентября 2015 года Фонда кино, члены экспертного совета не могут участвовать в голосовании непосредственно за свои фильмы. Тем не менее, из 21 члена экспертного совета как минимум 18 являются представителями заинтересованных лиц — студий, кинотеатров, прокатчиков.

Фото: Арсений Чубич, Transparency International

Исследователи выделяют несколько заинтересованных групп в фонде. Одна из крупнейших — группа Федора Бондарчука, который входит в экспертный совет фонда. Именно на основании рекомендаций экспертного совета принимается решение о выделении денег на поддержку проката.

Из 24 фильмов, в которых участвовал Бондарчук за последние четыре года (как продюсер, актер или режиссер), 20 финансировались Фондом кино. В группу Бондарчука исследователи записали 11 человек из экспертного совета: среди них, продюсеры Александр Роднянский и Вячеслав Муругов, режиссер Джаник Файзиев, глава Росимущества, замминистра Дмитрий Пристансков.

Одним из пунктов предотвращения «конфликта интересов» «Трансперенси Интернешнл» приняло решенение о следующем:

«Предложили Правительству РФ разработать кодекс этики фонда или положение о конфликте интересов. В них необходимо детализировать круг лиц, на которых распространяется конфликт интересов, и процедуру его предотвращения на каждом этапе распределения средств. Процедуры должны исключить влияние личной заинтересованности у членов Совета фонда, Попечительского совета, Экспертного совета и рабочих групп на отбор проектов, в том числе участие в оценке проектов-конкурентов».

Для коллажа использованы кадры:

https://www.youtube.com/watch? v=mR2GXCKeZi0&fbclid=IwAR0hyLy8vqSnGP_1VHeToHvbJYBz9ILxWp3qE3FeBeNdvg_rMuapVBT2E7g © Телеканал культура

https://www.youtube.com/watch? v=45N0sDvnXjU&fbclid=IwAR1MfnZCzUctWb0OddXTOlXbLgyIWls0i0A6d_SBwUHUG5qVR2zT1QNTldc © Anatoly Shynkarov