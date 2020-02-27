Злодеям в фильмах нельзя пользоваться техникой Apple

Режиссер фильма «Достать ножи» Райан Джонсон поделился фактами со съемок триллера в интервью для Vanity Fair.

По словам Джонсона, компания Apple действительно запрещает создателям фильмов использовать IPhone или другую технику бренда для негативных персонажей.

«Есть еще одна забавная вещь. Не знаю, могу ли я об этом рассказать или нет. (…) Apple разрешают использовать в фильмах iPhone, но не злодеям. Это очень важно, если вы смотрите какой-либо загадочный фильм. Теперь каждый режиссер, у которого в фильме есть тайный злодей, захочет меня прикончить прямо сейчас», — рассказал Джонсон.

Таким образом режиссер подтвердил теорию, которая обсуждалась фанатами сериала «24 часа» в издании Wired. Они размышляли о том, что плохие парни в фильмах используют компьютеры на Windows, а хорошие — MAC.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер фильма «Достать ножи» Райан Джонсон уже работает над продолжением проекта, выстраивая потенциальную франшизу для Lionsgate.

Фото: unsplash

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