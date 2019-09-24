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▶ Заснеженная Украина и Голодомор в первом трейлере «Цены правды»

от Telekritika
От Telekritika 697
Главная Кино ▶ Заснеженная Украина и Голодомор в первом трейлере «Цены правды»

Film.ua презентовал первый трейлер копродукционной драмы Агнешки Холланд «Цена правды». Фильм рассказывает о валлийском журналисте, впервые рассказавшем о Голодоморе в советской Украине.

Картина, известная под фестивальным названием «Гарет Джонс», успела побывать на Берлинале, завоевать награду в Гдыне и попасть в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Польская режиссер Агнешка Холланд сняла байопик про валлийца Гарета Джонса, который первым из европейских журналистов осветил трагедию украинского народа – Голодомор.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Джеймс Нортон, известный по сериалам «МакМафия» и «Война и мир». Компанию ему составили Питер Сарсгаард и Ванесса Кирби.

Проект «Цена правды» создан в копродукции Украины, Польши и Великобритании. Премьера в Украине состоится 28 ноября.

Ранее «Телекритика» давала реакцию западных кинокритиков на премьеру фильма «Гарет Джонс».

Фото: пресс-служба Film.ua

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