▶ Заснеженная Украина и Голодомор в первом трейлере «Цены правды»

Картина, известная под фестивальным названием «Гарет Джонс», успела побывать на Берлинале, завоевать награду в Гдыне и попасть в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Польская режиссер Агнешка Холланд сняла байопик про валлийца Гарета Джонса, который первым из европейских журналистов осветил трагедию украинского народа – Голодомор.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Джеймс Нортон, известный по сериалам «МакМафия» и «Война и мир». Компанию ему составили Питер Сарсгаард и Ванесса Кирби.

Проект «Цена правды» создан в копродукции Украины, Польши и Великобритании. Премьера в Украине состоится 28 ноября.

Ранее «Телекритика» давала реакцию западных кинокритиков на премьеру фильма «Гарет Джонс».

Фото: пресс-служба Film.ua