Высшая лига: семь новых сериалов с оскароносными актерами

Вместе с каналом Epic Drama выбираем, каким сериалом насладиться на выходных.

Притворство

The Act, 2019

Ди Ди и ее дочь Джипси переезжают в новый город после того, как их дом разрушает ураган «Катрина». Новые соседи тепло встречают семью, восхищаясь мужеством и стойкостью героини, ведь ее ребенок прикован к инвалидному креслу и страдает целым букетом трудно излечимых болезней. Семь лет спустя пост Джипси в Facebook вызывает ажиотаж в их районе. Тревожное и малопонятное сообщение становится началом разоблачения головокружительной драмы.

Роль Ди Ди в сериале исполнила Патрисия Аркетт, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в драме Ричарда Линклейтера «Отрочество». Сценарий сериала основан на реальной истории, произошедшей в 2015 году в штате Миссури, США.

Самый громкий голос

The Loudest Voice, 2019

Мастер перевоплощения Рассел Кроу поразил зрителей ролью в пеплуме Ридли Скотта «Гладиатор». Именно эта роль принесла актеру всемирную славу и первую в карьере премию «Оскар». Сегодня Кроу очень избирательно относится к новым проектам, поэтому можно смело утверждать, что «Самый громкий голос» – незаурядное телешоу.

В основу сценария теледрамы положена история создания самого популярного в США новостного канала Fox News. Отдельное внимание уделяется скандальной личности его основателя Роджера Эйлса в исполнении Кроу, пережившего ряд громких взлетов и падений.

Также одну из центральных ролей в сериале сыграла двукратная оскаровская номинантка Наоми Уоттс.

Мир в огне

World on Fire, 2019

Наиболее правдиво и эмоционально о трагических событиях Второй мировой войны могут рассказать люди, которые видели ее собственными глазами. Именно они выступают рассказчиками в военной драме «Мир в огне». Один из центральных персонажей – бесстрашная военная кореспондентка Нэнси в исполнении оскароносной актрисы Хелен Хант. Американка в числе первых наблюдает за тем, как тысячи немецких танков выдвигаются на Францию.

Одним из прообразов персонажа Хелен Хант была 29-летняя журналистка по имени Клэр Холлингворт, поведавшая миру о начале войны. Она ехала вдоль немецко-польской границы и увидела забор, завешенный мешками. Порыв ветра открыл сотни немецких танков. На следующее утро история об этом вышла в газетах.

Уловка-22

Catch-22, 2019

Мини-сериал «Уловка-22», основанный на одноименном романе Джозефа Хеллера, рассказывает об американском солдате по имени Йоссариан. За годы, проведенные на службе, герой разочаровался в своем начальстве и убедился, что любая война не имеет смысла. Потому ему пришла в голову мысль уйти в отставку, прикинувшись сумасшедшим. Но такая же гениальная идея посетила головы еще тысяч солдат. Чтобы не терять хитрых служащих из своих рядов, американское правительство объявило, что человек, который сам называет себя невменяемым, как раз-таки является здоровым по умолчанию. Теперь Йоссариану придется найти способ обойти уловку, чтобы снова оказаться дома.

Режиссером и исполнителем одной из центральных ролей в проекте выступил двукратный оскаровский лауреат Джордж Клуни.

Благие знамения

Good Omens, 2019

Это история многовековой дружбы между двумя противоположностями: ангелом Азирафэлем и демоном Кроули. На протяжении существования человечества они пристально наблюдали за ходом истории и, чего греха таить, нередко в нее вмешивались в интересах своего «начальства». Однажды они узнают, что все, что их окружает, к чему они так привыкли, скоро перестанет существовать. Готовится полноценный апокалипсис, который начнет маленький антихрист. И никакие силы – ни наверху, ни внизу – не желают его останавливать. Что ж, придется взяться за дело двум бунтарям, всей душой прикипевшим ко всему человеческому.

Голос, озвучивший Бога в сериале, на самом деле принадлежит обладательнице двух премий «Оскар», Фрэнсис Макдорманд. Интересно, что Сатану озвучил оскаровский номинант Бенедикт Камбербэтч.

Что/если

What/If, 2019

Энджела и Тодд вместе еще со школы. За годы отношений они пережили многое, но не утратили чувств друг к другу. Внезапно они оказались в тяжелой финансовой ситуации, из которой никак не могли выбраться без посторонней помощи. И эта помощь пришла к ним в лице состоятельной леди по имени Энн. Герои практически ничего не знали о таинственной даме, но от безысходности приняли ее условия – предоставить некую услугу взамен на решение всех их проблем. Поначалу затея кажется неплохой, но затем супруги все дальше погружаются в пучину лжи и понимают, что больше не смогут оставаться такими же людьми, как раньше.

Роль Энн в телепроекте исполнила Рене Зеллвегер, обладательница премии «Оскар» за роль в драме 2004 года «Холодная гора».

Предприятие «Божий дар»

Perpetual Grace, LTD, 2019

Бывший пожарный Джеймс бесцельно скитается по просторам своей страны. У него нет планов на будущее, он подавлен и лишен интереса к жизни. Поэтому он практически сразу соглашается на достаточно сомнительное предложение от своего нового знакомого, пройдохи Пола Аллена. Тот попросил героя втереться в доверие к своим родителям, набожной паре Браунов, основателей местного религиозного сообщества. Джеймс соглашается и ввязывается в сомнительную аферу. Но оказавшись в доме пастора, он понимает, что с виду безобидное семейство может оказаться куда опаснее, чем он думает.

Роль строгого пастора в сериале исполнил Бен Кингсли, в 1982 году получивший премию «Оскар» за главную роль в биографической драме «Ганди».

Сериалы можно посмотреть на канале Epic Drama.

Фото: Amazon

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