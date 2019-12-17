Вышел трейлер украинской спортивной драмы «Пульс»

«Пульс» расскажет о молодой спортсменке Оксане из небольшого украинского городка. Девушка упорно тренируется, мечтая попасть на Олимпиаду, но ее карьера оказывается под угрозой – Оксана попадает в автомобильную аварию и почти лишается зрения.

История фильма основана на реальной истории Оксаны Ботурчук. Главную роль исполнила Наталья Бабенко. Также в актерском составе: Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили и др.

Для режиссера Сергея Чеботаренко картина станет полнометражным дебютом. Продюсером фильма выступил Егор Олесов. «Пульс» снимался кинокомпанией Kinorob при поддержке Минкультуры Украины.

Премьера фильма состоится 19 марта 2020 года.

Напомним, недавно вышел долгожданный трейлер фильма Михаила Ильенко «Толока».

Фото: Film.ua

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