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▶ Вышел трейлер фильма «Стриптизерши» с Джей Ло и Карди Би

от Telekritika
От Telekritika 652
Главная Кино ▶ Вышел трейлер фильма «Стриптизерши» с Джей Ло и Карди Би

Фильм основан на вирусной статье, опубликованной в The Cut в 2015 году.

Фильм Hustlers, снятый режиссером Лорин Скафария («Надоеда»), расскажет о бывших танцовщицах стрип-клуба, решивших отобрать деньги у своих богатых клиентов с Уолл-стрит. В вирусной статье, которая была опубликована в The Cut (одно из подразделений The New York Magazine), журналистка Джессика Пресслер описывает их как «современных Робин Гудов».

Главные роли в фильме, дистрибьюцией которого займется STXfilms, сыграли Дженнифер Лопес и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»). Одну из ролей второго плана исполнила звезда хип-хопа Cardi B.

Производством занимались STXfilms, Gloria Sanchez Productions, Annapurna Pictures и Nuyorican Productions. Режиссер Лорин Скафария также выступила автором сценария. В США фильм выйдет на экраны 13 сентября.

Напомним, вчера стали известны новые подробности производства фильма о Барби с Марго Робби в главной роли.

Фото: Getty Images

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