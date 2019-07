▶ Вышел трейлер фильма «Стриптизерши» с Джей Ло и Карди Би

Фильм Hustlers, снятый режиссером Лорин Скафария («Надоеда»), расскажет о бывших танцовщицах стрип-клуба, решивших отобрать деньги у своих богатых клиентов с Уолл-стрит. В вирусной статье, которая была опубликована в The Cut (одно из подразделений The New York Magazine), журналистка Джессика Пресслер описывает их как «современных Робин Гудов».

Главные роли в фильме, дистрибьюцией которого займется STXfilms, сыграли Дженнифер Лопес и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»). Одну из ролей второго плана исполнила звезда хип-хопа Cardi B.

Производством занимались STXfilms, Gloria Sanchez Productions, Annapurna Pictures и Nuyorican Productions. Режиссер Лорин Скафария также выступила автором сценария. В США фильм выйдет на экраны 13 сентября.

Фото: Getty Images