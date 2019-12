Вышел тизер второго сезона «Пацанов» от Amazon

Amazon опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Первый сезон вышел в июле этого года и рассказывал об антисупергеройской команде, которая борется с обладателями суперспособностей.

A new trailer for ‘THE BOYS’ Season 2 has been officially released. (Source: @Amazon) pic.twitter.com/HzSjNki9Eg

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 5, 2019