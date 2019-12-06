Вышел тизер второго сезона «Пацанов» от Amazon

Amazon опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Первый сезон вышел в июле этого года и рассказывал об антисупергеройской команде, которая борется с обладателями суперспособностей.

A new trailer for ‘THE BOYS’ Season 2 has been officially released. (Source: @Amazon) pic.twitter.com/HzSjNki9Eg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 5, 2019

Создают сериал Эрик Крапке, Эван Голдберг и Сет Роген. В актерском составе числятся: Карл Урбан, Элизабет Шу, Эрин Мориарти, Энтони Старр, Доминик Макеллиготт и Джек Куэйд.

Премьера второго сезона состоится в 2020 году.

Напомним, в декабре выходит новый сериал Netflix «Ведьмак», который расскажет о профессиональном убийце чудовищ.

Фото: Amazon

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