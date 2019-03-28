▶⚡ Вышел первый тизер фильма «Віддана»

Фильм снимается по мотивам произведения Софии Андрухович «Феликс Австрия» и перенесет зрителя в конец XIX века в Станислав (Ивано-Франковск), где разыграется история двух девушек, которые по стечению обстоятельств стали сводными сестрами. Главные роли исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий.

Специально для тизера Евгений Филатов (The Maneken) написал новую аранжировку композиции «Човен», а вокалистка группы «Один в каноэ» Ирина Швайдак – записала новую вокальную партию.

«В тизере нашей основной задачей было максимально точно воссоздать нарисованный Светланой Дорошевой первый постер фильма, и это была довольно сложная работа. Нам нужно было найти соответствующие ткани, попасть в тон и т. п. Многое делалось вручную, как, например, вышивка на платье Адели», – рассказывает Леся Патока, художник по костюмам фильма «Віддана».

Роман «Феликс Австрия» Софии Андрухович, изданный «Видавництвом Старого Лева», в 2014 году стал победителем всеукраинской премии «Книга года ВВС», а также получил специальную награду «Форума издателей» во Львове и премию «ЛитАкцент года».

Съемки проекта стартуют в апреле 2019.

А уже сегодня в кинотеатрах Украины слоненок Дамбо и зловещие двойники из фильма «Мы».

Фото: FILM.UA