🤠 Вуди Харрельсон идет по следу Бонни и Клайда

Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») надевает шляпу, поправляет подтяжки и идет выполнять пыльную работу детектива. Правда, в напарники ему на этот раз достался не Мэтью Макконахи, а Кевин Костнер. Эти двое сыграют техасских рэйнджеров, ставших грозой знаменитых грабителей: именно им удалось застрелить Бонни и Клайда.

Джон Ли Хэнкок, прошлый фильм которого был посвящен основателю сети «Макдональдс», решил создать кое-что покруче: «Грабители» сняты по оригинальному сценарию Джона Фаско, набившего руку на ориенталистских драмах Netflix («Марко Поло», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы»).

В криминальной драме также снялись Кэти Бейтс и Джон Кэррол Линч («Американская история ужасов»), Ким Дикенс («Дэдвуд»), Томас Манн (сериал «Фарго») и Уильям Сэдлер, который вместе с Харрельсоном уже снимался в «Дуэли».

Фильм выйдет на Netflix 29 марта 2019 года.

Напомним, что завтра в прокат выйдет фильм «Эфир» совместного производства Украины, Польши, Венгрии и Литвы: рецензию «Телекритики» читайте по ссылке.