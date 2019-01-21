📹 «Возвращение домой» без Джулии Робертс: подробности 2 сезона
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📹 «Возвращение домой» без Джулии Робертс: подробности 2 сезона

от Telekritika
От Telekritika 17
Главная Кино 📹 «Возвращение домой» без Джулии Робертс: подробности 2 сезона

Джулия Робертс не снимется в продолжении хита Amazon «Возвращение домой», хотя и останется исполнительным продюсером шоу.

Робертс покинет главную роль в популярном сериале, в очередной раз подчеркнувшем успех шоу с участием крупных голливудских звезд (недавно отмененные «Первые люди» с Шоном Пенном стали одним из немногочисленных исключений). Между тем, за роль в «Возвращении домой» актриса даже была номинирована на «Золотой глобус». Но, по правде говоря, Робертс изначально не говорила ни «да», ни «нет» по поводу съемок в продолжении сериала.

Ссылаясь на собственные источники, The Hollywood Reporter заявляет, что Джулия Робертс не вернется во 2 сезоне, а режиссер Сэм Эсмеил недвусмысленно утверждает, что у сериала появится «новая траектория».

Напомним, Джулия Робертс сыграла сотрудницу тайного государственного учреждения, благая миссия которого – подготовка бывших солдат к мирной жизни, – оказывается мрачной аферой. Шоураннер добавил в сериал визуальную фишку – чтобы отличить события настоящего времени от флэшбэков, используется вертикальная съемка. «Если от нее вас не укачает, то коридоры и лестницы в духе Мориса Эшера довершат дело: не хочется сглазить, но по первым трейлерам сериал выглядит как «Заговор “Параллакс” XXI века», – писали мы в очередном обзоре сериалов, и, как видите, не сглазили. Остается лишь держать пальцы скрещенными, чтобы Homecoming без Робертс не постигла судьба «Карточного домика» без Спейси.

Фото: Amazon

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