Ваканда оказалась в числе официальных торговых партнеров США

Об этом сообщил телеканал NBC. Государство из комиксов Marvel попало в список официальных торговых партнеров США, согласно официальному сайту американского Министерства сельского хозяйства.

Судя по информации на сайте, США импортировало из Ваканды лошадей, ослов, мулов и другой домашний скот, картофель, замороженные китайские водяные орехи и другие товары. Также, согласно сайту, между африканской «страной» и Соединенными Штатами был установлен режим свободной торговли.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh

— Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019