Ваканда оказалась в числе официальных торговых партнеров США

Об этом сообщил телеканал NBC. Государство из комиксов Marvel попало в список официальных торговых партнеров США, согласно официальному сайту американского Министерства сельского хозяйства.

Судя по информации на сайте, США импортировало из Ваканды лошадей, ослов, мулов и другой домашний скот, картофель, замороженные китайские водяные орехи и другие товары. Также, согласно сайту, между африканской «страной» и Соединенными Штатами был установлен режим свободной торговли.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh — Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019

К слову, Ваканду из списка уже убрали. Представитель Минсельхоза США объяснил ее появление в списке тестированием нового сервиса Tariff Tracker, с которым персонал работал последние несколько недель.

Ваканда – вымышленное африканское государство из комиксов и фильмов Marvel, скрытое от внешнего мира благодаря сверхсовременным технологиям. Также это родина супергероя Черной Пантеры. Впервые оно появилось на страницах комиксов в 1966 году, а в киновсленной Marvel полноценно дебютировало в сольном фильме о супергерое, который вышел в 2018 году и стал первым кинокомиксом, номинированным на «Оскар» в главной категории.

Напомним, недавно Marvel показали первый трейлер сольника «Черной вдовы», действие которого перенесется в прошлое.

Фото: Marvel Studios

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