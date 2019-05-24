Вайнштейн выплатит пострадавшим женщинам $30 млн
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Вайнштейн выплатит пострадавшим женщинам $30 млн

от Telekritika
От Telekritika 70
Главная Кино Вайнштейн выплатит пострадавшим женщинам $30 млн

Выплата предусмотрена в рамках урегулирования коллективного иска. Еще $14 млн ему придется заплатить адвокатам компании Weinstein Co.

$30 млн компенсации будут выплачены женщинам, подавшим иск против Харви Вайнштейна, их адвокатам, а также кредиторам и бывшим сотрудникам компании Вайнштейна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на The New York Times.

Компенсация собственных юридических расходов компании Weinstein Co. составит $14 млн. Итого, урегулирование иска обойдется скандальному голливудскому продюсеру в $44 млн.

Переговоры по поводу урегулирования, по данным издания, велись более года. В ходе этого процесса компания, накопившая сотни миллионов долгов, была объявлена банкротом.

Напомним, что одна из первых обвинительниц Харви Вайнштейна, Роуз Макгоуэн, в этом году станет специальным гостем Одесского кинофестиваля. О том, что рассказала актриса в своих мемуарах, читайте в нашем материале.

Фото: Getty Images

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