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В Киеве пройдет фестиваль инклюзивного кино

от Telekritika
От Telekritika 105
Главная Кино В Киеве пройдет фестиваль инклюзивного кино

«Артхаус Трафик» впервые проведет кинофестиваль, посвященный теме инклюзивности. В программе – лауреаты европейских кинофестивалей.

«Еврофест: кино для каждого» пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 5 по 11 декабря. Программа включает 8 европейских фестивальных хитов, каждый из которых затрагивает тему инклюзивности: гендера, возраста, расы, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д.

Фестиваль откроет испанская комедия «Чемпионы». Фильм рассказывает о баскетбольном тренере, приговоренном к общественным работам, – ему необходимо сделать чемпионов из людей с ментальными нарушениями. Лента Хавьера Фессера получила 3 премии Гойя — испанского аналога «Оскара».

Хедлайнером фестиваля станет «Портрет девушки в огне» – французская картина о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. Главные роли исполнили Адель Энель («Хэппи-энд») и Ноэми Мерлан («Клубничка»). В Каннах историческая мелодрама получила награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику.

Также на фестивале покажут немецкую драму «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Сюжет основан на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские годы, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество.

В 2025 году развернется действие датского социального триллера «Сыны Дании». После теракта, устроенного исламистами, страна переживает взлет ультраправых партий. Главные герои, группа молодых мусульман, решают устранить одиозного политика, чтобы не допустить его ко власти.

Также на фестивале покажут венгерскую трагикомедию «Лайко: ром в космосе», которая расскажет о цыгане-летчике Лайоше Сербане, избранном в 1957 году для первого полета человека в космос; чешскую трагикомедию «Зимние мухи» о двух подростках, угнавших машину, чтобы путешествовать по стране; британскую комедию «Съеденные львами» о двух парнях Пите и Омаре, которые хотят жить вместе, но им всячески мешает тетя Пита; и документальную ленту «Обскуро Барокко» – о судьбе бразильской трансгендерной активистки Луаны Мунис.

Фильмы покажут на языке оригинала с украинскими субтитрами, с тифлокомментарием (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, людям с нарушением зрения) и адаптированным субтитрированием (текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха).

«Еврофест» организован при поддержке программы Сulture Bridges, которая финансируется Европейским Союзом в рамках внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, осуществляется Британским Советом в Украине в партнерстве с EUNIC.

Напомним, 2 декабря «Телекритика» посетила премьеру исторической драмы «Черный Ворон».

Фото: Lilies Films

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