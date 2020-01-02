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В Киеве покажут украинскую детскую анимацию «Что там случилось у Дзвинки?»

от Telekritika
От Telekritika 193
Главная Кино В Киеве покажут украинскую детскую анимацию «Что там случилось у Дзвинки?»

Альманах стартует в кинотеатрах со 2 января

В альманах войдут лучшие работы украинских аниматоров, отмеченные на украинских и международных фестивалях и созданные при поддержке Госкино. Среди работ, вошедших в список, четыре серии мультфильма «Мишко та місячна Дзвінка» Людмилы Ткачиковой, а также короткометражные фильмы «Халабудка» Манука Депояна и «Цирк на дроті» Олега Педана.

Альманах длительностью в 60 минут покажут в киевских кинотеатрах «Факел», «Дніпро», «Ліра» и кинотеаре им. Т. Г. Шевченко. Прокат продлится до весенних каникул, а география расширится за пределы столицы, подключая другие города и кинотеатры.

Прокатом альманаха занимается украинская анимационная студия Studio KAPI. Все работы созданы при поддержке Госкино.

Напомним, ранее Ubisoft запустили в продакшн фильм о безумных кроликах.

Фото: Держкіно України

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