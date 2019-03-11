Умер экс-глава Universal Studios Сид Шейнберг

Сид (Сидней) Шейнберг фактически сделал карьеру Стивену Спилбергу и был продюсером его самых известных, кассовых фильмов, которые давно вошли в историю кинематографа: «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Назад в будущее».

Шейнберг был адвокатом, который возглавлял крупнейшую в Голливуде Universal Studios на протяжении 40 лет. Его жизнь вполне сойдет за настоящую голливудскую историю: он дал первую режиссерскую работу одному из самых успешных сегодня режиссеров США Стивену Спилбергу и смог трансформировать Universal в одного из ключевых игроков в кинобизнесе.

Сид хорошо известен в профессиональных кругах своей коронной фразой: «Я считаю судебные тяжбы центром прибыли». К слову, фраза была потом использована в настоящем заседании в суде – Шейнберг вел длительное судебное разбирательство с режиссером Терри Гильямом из-за финального варианта монтажа фильма «Бразилия».

Сидней Шейнберг родился 14 января 1935 года в семье еврейских эмигрантов, рос в Корпусе Кристи, в штате Техас. Закончил Columbia Law School в Нью-Йорке. Затем попал в шоу-бизнес.

Самым гениальным карьерным достижением Штайнберга стала продажа MCA и Universal японск ой компании Matsushita Electric за $6.59 миллиардов долларов в 1990 году. Он остался на должности последующие 5 лет и застал продажу компании японскими собственниками семье Бронфман. После этого Сид занялся продюсированием кинофильмов вместе со своими сыновьями для собственной компании The Bubble Factory.

Но это не все: Шайнберг успел сделать неплохой бизнес в музыкальной индустрии, сопровождая сделку по покупке Motown Records в 1988 за $61 миллион долларов и два года спустя Geffen Records за $550 миллион долларов.

Фото: Википедия