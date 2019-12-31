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Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 512
Главная Кино Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

В качестве итогового материала в 2019 году мы решили собрать самые интересные кинопроекты, пока еще не получившие жизнь или только начавшие свой путь к реализации.

2019 год стал годом глобальных изменений. Украину потрясли двойные выборы, а мир метался от импичмента Дональда Трампа к выступлениям Греты Тунберг. Новый виток развития получил и украинский кинематограф. Государственные конкурсы дали первые триумфальные плоды (фильмы Алиева, Лукича и Васяновича), а новая власть утвердила то, что не успела утвердить прежняя (закон о кэш-рибейтах). Но изменения коснулись и менее приятных сторон.

Госкино на конец 2019 года все еще существует без главы. Преемника (-цу) Филиппа Ильенко не смогли выбрать на первом конкурсе, а второй еще не завершился. Также в подвешенном состоянии оказались несколько десятков кинопроектов, победивших в 11-м конкурсе Госкино. Их, по указанию нового министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, отсеял Совет по поддержке кинематографии, чтобы вложиться в годовой бюджет ведомства.

И пока эти проекты ожидают нового конкурса Госкино и ищут дополнительные инвестиции, мы решили внимательнее рассмотреть фильмы, так и не получившие обещанную господдержку.

«Эрик Каменное Сердце»

Режиссер: Ильмар Рааг

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

ESSE Production House

Крупный ко-продукционный проект с Эстонией на питчинге 11 конкурса Госкино продвигал ESSE Production House. Сюжет рассказывает о мальчике Эрике, который считает, что его сердце из камня и попадает в фантастический «мир посередине». В ленте второстепенные роли должны были исполнить музыканты Дзидзьо и Рейнарс Кауперс (Brainstorm). Историю об украино-эстонской Нетландии должен был поставить эстонец Ильмар Рааг, что, возможно, и стало причиной отрицательного решения Совета по поддержке кинематографии на повторном пересмотре проектов.

«Сирена»

Режиссер: Евгений Матвиенко

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Часть раскадровки «Сирены» / CUC

Пустую копилку украинских триллеров собирается пополнить СУК (Сучасне українське кіно) и Евгений Матвиенко. Их фильм рассказывает о девушке Виктории, наделенной мистическим даром. Оставаясь с ней наедине, люди перестают руководствоваться социальными и моральными нормами, проявляя свои темнейшие стороны. Режиссер называет свой фильм драмой в обертке мистического триллера и обещает большое количество аттракционов для зрителя.

«С завязанными глазами»

Режиссер: Тарас Дронь

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Кадр из «С завязанными глазами» / CUC

Другой проект СУК уже находится на этапе пост-продакшена, что означает его ближайший выход на экраны. Спортивная драма расскажет о Юлии, которая занимается боями без правил. Она переживает посттравматический синдром после войны на Востоке и гибели ее парня в АТО. Чтобы избежать давления, девушка заканчивает спортивную карьеру, но ненадолго: приходит сообщение, что ее парень жив и ему нужны деньги на операцию. Девушке придется участвовать в подпольном турнире, чтобы помочь любимому. Возможно, фильм будет представлен на грядущем Одесском кинофестивале.

«Конотопская битва»

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Ахтем Сеитаблаев на съемках «Захара Беркута» / Kinorob

После «Киборгов» и «Захара Беркута» Ахтем Сеитаблаев остается одним из самых кассовых украинских режиссеров. Несмотря на желание снять комедию «Украина. Квест», в первую редакцию победителей 11 конкурса попал его исторический эпик «Конотопская битва». Масштабный фильм перенесет на экран события «Руины» после смерти Богдана Хмельницкого, когда состоялось решающее сражение между Речью Посполитой и Московским царством, разделившее Украину на два лагеря.

«Перше вересня»

Режиссер: Роман Бондарчук

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Кадр с презентации «Первого сентября»

В 2019 году Роман Бондарчук выпустил первую полнометражную игровую ленту «Вулкан», которую тепло, хоть и без восторга, восприняли украинские зрители. «Первое сентября» расскажет о профессоре, который решает начать жизнь заново. В юности его называли гением науки, а сегодня жена, сын и друг относятся к нему как к неудачнику. Он уходит из дома, чтобы найти женщину, которую в юности бросил ради карьеры.

«Ты – космос»

Режиссер: Павел Остриков

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Эскиз корабля из фильм «Ты — космос»

Продюсерский тандем Владимира Яценко и Анны Соболевской вместе с режиссером Павлом Остриковым готовят романтическую историю в космосе. Главный герой – космический дальнобойщик, перевозящий ядерные отходы на другую сторону Галактики – оказывается единственным выжившим, когда гибнет его родная планета Земля. Когда на связь выходит незнакомая француженка он решает во что бы то ни стало добраться до нее через всю Галактику.

«Леся»

Режиссер: Нана Джанелидзе

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Дарья Полунина в образе Леси Украинки

Участие продюсера фильма Юлии Синькевич в конкурсе на должность Главы Госкино неопределенно бросало тень на байопик о Лесе Украинке. Выбыв из списка победителей питчинга, Синькевич организовала флэш-моб в поддержку ленты, который поддержало множество знаменитостей, читая под запись поэзию поэтессы. Фильм Наны Джанелидзе рассказал бы о нескольких периодах жизни Леси Украинки от ее первой любви, встречи с Кобылянской вплоть до смерти в Грузии.

«Праздник хризантем»

Режиссер: Семен Мозговой

Украинское кино в анабиозе: что не запустилось в 2019 году

Кадр из тизера «Праздника Хризантем»

Новаторская для украинского кино светотень в тизере Семена Мозгового расположила экспертов на питчинге. Пост-апокалиптическая притча рассказывает о единственной выжившей женщине после ядерной катастрофы, за которой ухаживает молодая медсестра. После взрыва пациентку нашли в огромном шаре из хризантем: она не пострадала физически, но потеряла память. Начальство девушки поставило ей задачу возобновить воспоминания выжившей, но это может стоить ей жизни.

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