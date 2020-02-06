УКФ 2020: альтернативы кино и новейшие технологии

В 2019 году Украинский культурный фонд объявил программу грантовой поддержки «Усиление мощности украинской аудиовизуального сектора». Уже из названия было понятно, что она охватит максимально широкий круг продуктов сектора от сценариев, образовательных проектов до постпродакшена. В поддержку киноразнообразия было предоставлено 400 млн грн. Больше всего заявок на программу поступило из Киева, Львовской и Одесской областей. Наибольший интерес у грантополучателей вызвала возможность получить поддержку сценарной разработки и предпродакшена (заключено 69 сделок с УКФ) или осуществить продакшен и постпродакшен игровых, неигровых и анимационных фильмов (заключен 41 договор). Впрочем, по решению профильного министерства, в 2020 году позиционирования программы изменилось, как и ее бюджет. Теперь она называется «аудиовизуальный продукт» и имеет бюджет в 70 млн грн. Почему так произошло, о предпосылках изменений и многое другое рассказали менеджеры программы Янина Алеева, Богдана Андросюк и Ольга Логвиновская.

Как вы оцениваете этот грантовый 2019 год в вашем секторе? Довольны результатами?

Янина Алеева: Если говорить о впечатлениях, то это похоже на снежную лавину, перед которой ты просто бежишь, не успевая ничего почувствовать. Сейчас я только начинаю оценивать и понимать масштабы того, что мы сделали в прошлом году. Когда завершилась стадия финального отчета, мы увидели результаты всего грантового года. Зритель еще не увидел всех достижений, так кинопродукт, на котором мы были сосредоточены в 2019 году, имеет длинный производственный период и передпрокатную историю. Думаю, время покажет настоящий вес взноса УКФ в развитие украинского аудиовизуального сектора. По моему мнению, был сделан большой прорыв. Немало художников и проектов получили свой шанс. Особенно я горжусь тем, что мы дали сектору возможность осуществить сценарную разработку и девелопмент, что давно было потребностью рынка. Благодаря этим наработкам режиссеры получили возможность с большей эффективностью искать финансирование для съемок фильмов.

Какие культурные продукты аудиовизуального сектора в 2019 году получили финансирование?

Я.А.: Очень разные, но так или иначе относящиеся к кино- и телепродуктам. Это были игровые и документальные фильмы, анимационные фильмы ─ полный и короткий метр на стадии продакшена и постпродакшена. Несколько лент мы ожидаем в прокате уже в 2020 году. Больше всего проектов было реализовано на стадии сценарной разработки и девелопмента ─ это 69 потенциальных картин, готовых к презентации украинским и иностранным продюсерам. Проекты, связанные со сценарным и кинематографическим образованием, а также промокампании, которыми активно пользовались украинские кинофестивали (в частности, «Открытая ночь», «ОМКФ»). Также прошли конкурсный отбор по созданию собственного телепродукта региональные телеканалы.

Между прочим, относительно телепродукта, который УКФ поддержал в прошлом году. В чем была его специфика?

Я.А.: Этот лот действительно пользовался спросом у региональных каналов и авторов, которые могли воплотить свое видение актуального телепродукта. Например, ровенская телекомпания выиграла грант на написание сценария мини-сериала «Фермеры» ─ телепродукта для жителей села о владельцах семейной молочной фермы на Ровенщине.

2020 году этот лот ориентирован не только на развитие регионального и авторского контента. В частности, актуальной является тема информационной безопасности, противодействия фейкам и донесения объективной информации об Украине в мире. Поэтому проекты такого направления вынесены отдельным приоритетом.

Культурный продукт сектора был самым популярным в вашей программе 2019?

Я.А.: Наиболее востребованными были лот №1 (сценарная разработка + девелопмент) и лот №4 (продакшен / постпродакшен). По первому лоту реализовано 67 проектов, а по четвертому ─ 41. Думаю, что лоты образовательных программ (16 ─ реализованных) и промокампаний (8 ─ реализованных проектов), которые в этом году насчитывали меньше заявок, со временем стали бы значительно востребованными, потому что они ориентированы на перспективу, на следующий шаг в развитии украинского кинорынка.

Сколько анимационных проектов получило гранты? Какие темы сейчас волнуют производителей анимации?

Богдана Андросюк: В этом году УКФ поддержал около 10 анимационных фильмов. Я была приятно удивлена ​​качеством и глубиной их тематики. Здесь и семейные ценности, и анимационные колыбельные, и война, рассказанная в форме волшебной истории, а также общественно-психологический аспект. Очень порадовал проект «Почему плачут дети» Луцкой анимационной студии «ІМАГО», который воплотил в жизнь вечную историю о поисках себя на примере маленького тараканчика.

Какие проекты вам больше всего запомнились?

Б.А.: Трудно выбрать любимцев среди проектов ─ все стали родными. Однако некоторые действительно запали в душу. Например, телевизионный проект «Боевые семьи», который рассказывает о традициях и культуре украинских военных бригад. В небольших по хронометражу сериях авторам удалось показать жизнь наших военных изнутри, их жизненные истории, поражения и победы. Хотелось бы, чтобы наше телевидение пополнялось именно такими проектам. Также стоит упомянуть художественный фильм «Наши Котики», создатели которого взялись за большой челлендж ─ снять комедию о войне в Украине, и по моему мнению, им это удалось.

Каких фильмов было поддержано больше: документальных или игровых?

Б.А.: Интересный факт, что документальные фильмы по количеству были поддержаны почти наравне с игровыми. Подавляющее большинство отснятых документалок подано на фестивали, поэтому надеюсь, что в ближайшем будущем будем слышать о победах и наградах наших кинематографистов.

Какие типичные ошибки заявителей 2019?

Ольга Логвиновская: В разрезе конкурсного года существуют несколько волн отбора. Каждый из этапов имеет целью проверку правильности оформления аппликационного пакета и качества его оформления. Первая волна ─ это техническая проверка, когда каждый аппликационный пакет проверяется на правильность оформления и наличие каждого необходимого пакета документов. Успешное преодоление этого этапа гарантирует переход на следующий ─ экспертный отбор, когда оценивается уже содержание проекта. Совершенно очевидно, что каждый из этапов отсеивает какую-то часть проектных предложений.

Давайте подробнее остановимся на этих этапах и проанализируем типичные ошибки.

1 этап ─ технический отбор.

Относительно технической части стоит понять: на этом этапе содержание и качество проекта не оцениваются. Зато, целью этапа является именно проверка наличия полного аппликационного пакета и корректности его заполнения, соответствие условиям конкурса. Поэтому естественно, первая распространенная ошибка ─ неполный аппликационный пакет. Когда отсутствует некий обязательный документ или вместо необходимого документа был представлен другой.

Вторая распространенная ситуация ─ полностью не заполнен аппликационный пакет. Здесь имеются в виду такие ситуации, когда поданная заявка содержит пустые разделы, отсутствует приложение к проектной заявке, не заполнена доходная часть сметы и тому подобное. Стоит понимать, что все части заявки должны быть заполнены только на украинском языке.

Третья распространенная ошибка ─ несоответствие условиям конкурса. Если, например, требованием является 2 года с регистрации, то заявители, не имеющие 2 лет с момента регистрации, просто по условиям конкурса не могут принять в нем участие. Если требованием к национальным или международным проектам конкретный процент по софинансированию, то несоблюдение этого процента также будет преградой к успешному прохождению этапа.

2 этап ─ экспертная оценка

Для обстоятельного разговора об этом, я бы подошла с другой стороны проблемы, которая фактически и отражает самую суть ситуации. Причем это распространяется далеко за пределы конкурсных программ УКФ, это вызов, с которым необходимо работать. Скажем, автор определенного проекта имеет актуальную, оригинальную идею, которая может потребоваться обществу. Однако, если этот автор не донесет свою идею, не заинтересует ею, и, что еще важнее, ─ не покажет, что способен воплотить проект ─ он не найдет отклика ни у экспертной среды, ни у общества. И это очень серьезный вызов: научиться четко артикулировать свою идею, доносить. Соответственно, часто действительно хорошие идеи не находят поддержки просто потому, что авторы не раскрыли их в полной мере.

Из этого возникает еще один взгляд на проблему: реакция на критику. Не редкость, когда автор воспринимает критику как прямую оценку своей идеи. Тогда как корень ситуации был в том, что автор не сумел донести смысл. И стоит воспринимать критику также в разрезе способности описать проект. Качественных проектов и хороших идей хватает. А вот умение метко донести их ─ поле для развития. Я всегда советую перед началом заполнения заявки сначала научиться безупречно и четко рассказывать о проекте. Вы должны очень точно понимать, почему ваш проект актуален и стоит поддержки, какие проблемы он будет решать, какое будет иметь влияние на общество, в чем суть идеи, какова цель и миссия, как будет реализован этот проект, что уже сделано?

Сначала необходимо получить обратную связь, достроить идею, научиться «продавать» ее. Когда все структурировано, проблем с заполнением заявок возникнуть не должно. Если же где-то есть пробелы, и автор не может определить, на кого рассчитан проект, его актуальность или с какой целью его делать ─ стоит еще доработать идею, сделать из нее проект. И только потом искать пути финансирования.

Какие изменения произошли в программе в 2020 году?

А.Л.: В этом конкурсном году мы сосредоточились вокруг поддержки тех продуктов сектора, которые не имеют целью создание кино. Программой не поддерживается создание документальных, игровых, анимационных фильмов. Не поддерживается также и продвижение. Однако, образовательные проекты могут подаваться, правда на программу «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты». Что касается программы, то в этом конкурсном году мы поддерживаем проекты в таких ЛОТах.

Телепродукт. Предполагается создание телепродукта, но не телевизионных фильмов или сериалов, а именно телевизионных программ, социальной рекламы. Цель этого лота заключается в создании качественного украинского телевизионного контента.

Радиопродукт. Ожидаем проекты радиопередач, радиопьес, подкастов.

Мультимедийные технологии. Наверное, наиболее мультисекторальний ЛОТ, в котором ожидаемые проекты созданные с помощью новейших иммерсивных, аудиовизуальных технологий, таких как VR, AR, виджеинг, видео 360, сферическое или купольное видео и тому подобное. В то же время, сам продукт, созданный в рамках проекта, может соответствовать в своей сути другому сектору. К примеру, перформанс, созданный с помощью аудиовизуальных или иммерсивных технологий; выставка картин, которая создана именно аудиовизуальными технологиями. Конечно, существует достаточно тонкая грань между такими программами как «Инновационный культурный продукт» или «Знаковые события».

Предлагаем для ориентира простой способ определения: если продукт создан именно аудиовизуальными технологиями, и он по сути является аудиовизуальным, то это программа «аудиовизуального искусства». Если же это представление или фестиваль в более классическом понимании, но в ней привлечена, скажем, проекция, это больше касается программы «Инновационный культурный продукт». Но мы предлагаем заявителям самостоятельно определять программу и лоты: просто необходимо сопоставить цели и приоритеты программы со своим проектом.

Видеоконтент для альтернативных медиаплатформ. Направление фокусируется вокруг поддержки проектов для альтернативных медиа. Это такие медиа, предусматривающие интерактивность, привлечение и комбинирование подачи информации. Ключевым отличием от массовых медиа является взаимодействие с читателем, интерактивность, возможность влиять на контент, создавать или редактировать его. Принципом коммуникации является «от многих ко многим». Проект может иметь целью как создание собственно такой платформы, так и создание контента для уже существующих платформ. Примером контента может быть видеоролик, серия роликов или познавательных видео.

Анимационные и видеоигры. Мобильные приложения. В этом лоте поддерживается создание как мобильных приложений, так и игр на различных стадиях создания. Таким образом, конечным продуктом может быть альфа-версия игры, ее релиз, мобильное приложение.

О реализованных проектах УКФ 2019 можно почитать здесь.

Фото, текст: Украинский культурный фонд

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!