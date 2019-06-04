🤠 Тарантино займется экранизацией «Джанго/Зорро»
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🤠 Тарантино займется экранизацией «Джанго/Зорро»

от Telekritika
От Telekritika 49
Главная Кино 🤠 Тарантино займется экранизацией «Джанго/Зорро»

Следующим проектом Квентина Тарантино станет киноадаптация комикса «Джанго/Зорро», продолжение его же фильма «Джанго Освобожденный».

Слухи о работе над экранизацией комикса Тарантино появились еще в 2014 году, когда в сеть слили переписку режиссера и главы Sony Pictures Эми Паскаль. Паскаль в своем письме назвала идею «суперкрутой». К совместной работе над сценарием Тарантино привлек Джеррода Кармайкла, стендап-комика, который создал «Шоу Кармайкла» и продюсирует сериал «Рами» для Hulu. Об этом сообщает Collider.

Комикс «Джанго/Зорро» – это сиквел истории вольноотпущенника и охотника за головами Джанго, который продолжает зарабатывать на жизнь своим ремеслом. В борьбе с человеческим злом к нему присоединяется знаменитый дон Диего де ла Вега, или в просторечии «Зорро». Вместе они сражаются с рабовладельцами коренного населения на Диком Западе.

Пока неизвестно, возьмется ли за режиссуру проекта сам Тарантино. Если это так, то «Джанго/Зорро» станет его десятым и, возможно, последним фильмом, учитывая его обещания закончить карьеру после десятой картины. Джефф Снайдер из Collider считает, что вряд ли Квентин закроет фильмографию сиквелом «Джанго» и пророчит ему продюсерское кресло, как это было с проектом «Хостел» Элая Рота или фильмами его друга Роберта Родригеса, где Тарантино числился исполнительным продюсером.

В любом случае, новый спагетти-вестерн отложат до того момента, пока не решится судьба «Звездного пути» от Тарантино, где он выступит продюсером и сценаристом.

Читайте, как отреагировали каннские критики на «Однажды в Голливуде».

Фото: The Weinstein Company

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