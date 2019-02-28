🎮 «Свингеры 2»: бета-версия
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🎮 «Свингеры 2»: бета-версия

от Telekritika
От Telekritika 18
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Что такое «Свингеры 2»: намеки на секс, рефлексия, политика, идиомы, хрущевка, водка, инстаграм, ЛГБТ, ванна, сковородка, панталоны, сломанная полка, искусственное оплодотворение, вендетта, грудь, интрига, блудный сын, деньги, страх и ненависть.

Сложный информационный код, который когда-то после съемок «Матрицы» обронили сестры Вачовски. «Свингеры 2» могли бы стать успешной видеоигрой, но продюсеры решили иначе. Давайте пофантазируем, как бы это могло выглядеть.

Выбор персонажа

Как и в оригинальном фильме, нам предоставлено шесть основных героев помимо двух бонусных.

Игорь (Михаил Кукуюк)

Класс: кандидат в президенты

🎮 «Свингеры 2»: бета-версия

Илона (Оля Полякова)

Класс: мастер многоходовочек

🎮 «Свингеры 2»: бета-версия

Света (Даша Астафьева)

Класс: разлучница

🎮 «Свингеры 2»: бета-версия

Андрей (Вячеслав Довженко)

Класс: врач

Ирина (Анна Саливанчук)

Класс: жена врача

Эдуард (Алексей Вертинский)

Класс: продюсер нетрадиционной ориентации

Бонусные персонажи, которые косвенно возникают по ходу сюжета:

Дзидзьо (класс: шаман), Монро (класс: шпион)

🎮 «Свингеры 2»: бета-версия

Уровень 1. Этап вхождения

На первом уровне нас сразу же бросают в гущу событий. Бизнесмен баллотируется в президенты, жена пытается повысить его либидо, врач напивается и попадает в разгар холодной войны между двумя пассиями, продюсер хочет вернуть бойфренда с помощью рождения ребенка. На этом уровне нам представляют всех участников шабаша и их мотивы.

 Уровень 2. Смысловые дебри

На втором уровне вспоминаем о жанре фильма. Сразу же за углом образуются два сценариста, которые из союзников обращаются в главных врагов. Они набрасывают нам стендапы (нечто вроде «упавшей булавы» в отношении импотенции), политическую иронию (кандидат ведет предвыборку в инстаграме), сюжетные твисты (сложная многоходовочка от жены кандидата), любовный треугольник и т.д. Все нацелено на то, чтобы запутать зрителя и добрать экранного времени.

Финальный уровень

Будь такая игра в разработке, она так и осталась бы на этапе бета-версии по аналогии с выходом реального фильма. В финале нас мог ожидать огромный симбиот ненасытных продюсеров и недостаточно прожаренного материала, но вместо него стоит небольшой знак вопроса. Почему так рано?

«Свингеры» – это адаптация латвийского одноименного фильма. Первая часть украинских «Свингеров» вышла год назад и собрала 22 миллиона гривен. Это в два раза больше, нежели латвийский «прародитель» получил в домашнем прокате. Вывод: вторая часть напрашивается, но рассказывать не о чем. Сценаристы не нашли твердой основы, кроме как покопаться в современных тенденциях и продолжить линию отношений главных героев. Если в первом фильме сюжетный ход скреплялся идеей свингерства, то сиквел потерял и эту особенность. Больше никого не удивить темой секса на экране, и если фильм соберет больше половины кассы предшественника – это будет потолок ожиданий.

Секретный уровень с сокровищами-фактами:

- фильм был снят всего за 11 дней, что для полнометражного проекта, откровенно, маловато;

- триквел ожидается, но после результатов проката сиквела.

Автор: Дмитрий Чичкан

Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube. com/watch?v= sDuOeY4LXmE

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