📹 Старый бог борозды не портит: трейлер 2 сезона «Американских богов»
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📹 Старый бог борозды не портит: трейлер 2 сезона «Американских богов»

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Кино 📹 Старый бог борозды не портит: трейлер 2 сезона «Американских богов»

Канал STARZ выпустил полноценный трейлер 2 сезона «Американских богов». Поп-культурных сюрпризов и эпических конфронтаций в сериале, похоже, станет еще больше.

«Надеюсь, производственные сложности не повлияют на качество сериала», – пишет один из комментаторов. (Напомним, что шоураннеры 1 сезона Брайан Фуллер и Майкл Грин покинули проект.) «Я ждала его дольше, чем “Игру престолов”», – ликует другая зрительница. Еще один комментатор просто публикует гимн во славу Одина – мол, пора выбрать, на чьей ты стороне.

Полюбившийся многим сериал по одноименному роману Нила Геймана вернется на канал Starz 10 марта 2019 года. Ранее стало известно, что второй сезон «Американских богов» будет насыщенным: Дом на Скале – тот самый, где Тень (Рики Уитл) впервые познакомился со Старыми Богами, планирующими разгромить Новых, – будет ввергнут в хаос. Тень примкнет к зловещему Мистеру Среде (Иэн Макшейн) в его попытке начать полномасштабную войну и столкнется с кознями Мистера Мира.

📹 Старый бог борозды не портит: трейлер 2 сезона «Американских богов»

Напомним, что многоликая Джиллиан Андерсон не вернется во втором сезоне в роли богини Медиа из-за ухода оригинальных шоураннеров.

Фото: STARZ

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