Space production объявил лонг-листы сценарного питчинга

Эксперты «Space питчинга» определились со списками сценарных заявок, которые проходят на следующий этап конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Space Production.

Сценарии отбирались по пяти категориям: полнометражный фильм, сериал-драма, сериал-комедия, сериал-детектив и сериал-мелодрама. Прием заявок продолжался полтора месяца.

Все сценарные заявки по пяти категориям – полнометражный фильм любого жанра, сериал-драма, сериал-мелодрама, сериал-детектив или комедийный сериал – оценивали эксперты «Space питчинга» во главе с Екатериной Ласкари: сценарист Леся Волошин, киновед Владимир Войтенко, сценарист Андрей Бабик, сценарист и продюсер Нина Шулика, сценарист, режиссер и продюсер Антон Лирник и креативный продюсер Тала Пристаецкая.

Несмотря на все замечания и вопросы, которые остались у экспертов к определенным заявкам, по некоторым категориям эксперты выбрали более 10 претендентов, формируя лонг-листы. Так, категория «Полнометражный фильм» вместила 13 заявок, а категория «Сериал-комедия» – 11.

Лонг-листы по каждой из категорий.

Категория «Полнометражный фильм»

1 Брильова Ольга «Зникнення Северина Рибалки» 2 Вєткін Юрій «Довга ніч перед Різдвом» 3 Гавва Ігор «Диджитализация» 4 Горусев Руслан «Голопуп люкс» 5 Даровський Ігор «Подарунок» 6 Корман Олександр «Сарматське намисто» 7 Коротун Сергій «Изувер» 8 Піхоцький Володимир «Господарство доктора Гальванеску» 9 Ряпулов Максим «Скіфські царі» 10 Сочнєв Денис «Простить нельзя умереть» 11 Тимошенко Людмила «Дурний Микола» 12 Швець Андрій «Корнер» 13 Шевчук Микола «Самі по Собі»

Категория «Сериал-драма»

1 Березін Едуард «Почти русская» 2 Бонсевич Юрій «Страсть Аваддона» 3 Буток Віктор «Траблшутер» 4 Горусев Руслан «Три письма деду Морозу» 5 Горусев Руслан «Боги войны» 6 Єрмакова Лана «ДивоМісто» 7 Ліндеман Аліса «Гра в життя» 8 Одинока Олена «12 сезонів жінки» 9 Шаповалов Володимир «История племени Русь»

Категория «Сериал-мелодрама»

1 Бортник-Гулевата Марина «З любов’ю, мама» 2 Будянська Наталя «Отряд А» 3 Будянська Наталя «Скучно не будет» 4 Гордєєв Андрій «Продаются родители» 5 Дегліна Юлія «НеоШаманія. Булімія, дякую, що ти є!» 6 Ласкавий Михайло «Морально-етичні стосунки» 7 Сальников Олексій «Беги!»

Категория «Сериал-комедия»

1 Александров Михайло «Родные люди» 2 Багнюк Вадим «Понаїхали» 3 Буток Віктор «Идеальный муж» 4 Буток Віктор «Хайп» 5 Кий Євген «Энциклопедик» 6 Мазур Олексій «Інклюзивний поліцейський» 7 Махмудова Рита «Золотая ворона» 8 Мовсесян Наталя «КРУЧЕ ВСЕХ» 9 Потатуєв Павло «Вампир Валера» 10 Трофімова Ганна «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 11 Черіков Тимур «Федералы»

Категория «Сериал-детектив»

1 Афанасьєв Дмитро «Країна мільйонерів» 2 Бовкун Ольга «Софья» 3 Груба Анастасія, Чехачова Кристина «Я відчуваю біль» 4 Єрмоленко Олег «Нащадки інспектора Лейстрейда» 5 Захарчук-Залуська Олена «Суггестия» 6 Коротун Сергій «Некролог» 7 Махмудова Рита «Клепа» 8 Михайлова Олександра «Ведьма» 9 Чериков Тилек «Брати»

Вскоре начнется следующий этап сценарного питчинга – прием сценариев по заявкам, избранными в лонг-листах.

Сроки приема сценариев: с 30 марта по 17 апреля.

После отбора сценариев в шорт-лист каждой из категорий жюри «Space питчинга», членство в котором уже подтвердили продюсер и актер Сергей Притула, генеральный продюсер ОМКФ, соучредитель Украинской Киноакадемии Юлия Синькевич, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит и режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак, во главе с Дарьей Легони-Фиалко, выберут победителей конкурса.

Но перед определением победителей все участники, которые попадут в шорт-лист, будут иметь возможность доработать и усовершенствовать свои идеи в рамках интенсива «Креативный Space» – сценарно-авторского дискурса под руководством членов жюри и редакторской группы.

Напомним, ранее стало известно, что компания Space production запустила питчинг проектов для поиска новых оригинальных сценариев сериалов и фильмов.

Фото: Space Production

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