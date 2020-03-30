Space production объявил лонг-листы сценарного питчинга

Эксперты «Space питчинга» определились со списками сценарных заявок, которые проходят на следующий этап конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Space Production.
Сценарии отбирались по пяти категориям: полнометражный фильм, сериал-драма, сериал-комедия, сериал-детектив и сериал-мелодрама. Прием заявок продолжался полтора месяца.
Все сценарные заявки по пяти категориям – полнометражный фильм любого жанра, сериал-драма, сериал-мелодрама, сериал-детектив или комедийный сериал – оценивали эксперты «Space питчинга» во главе с Екатериной Ласкари: сценарист Леся Волошин, киновед Владимир Войтенко, сценарист Андрей Бабик, сценарист и продюсер Нина Шулика, сценарист, режиссер и продюсер Антон Лирник и креативный продюсер Тала Пристаецкая.
Несмотря на все замечания и вопросы, которые остались у экспертов к определенным заявкам, по некоторым категориям эксперты выбрали более 10 претендентов, формируя лонг-листы. Так, категория «Полнометражный фильм» вместила 13 заявок, а категория «Сериал-комедия» – 11.
Лонг-листы по каждой из категорий.
Категория «Полнометражный фильм»
|1
|Брильова Ольга
|«Зникнення Северина Рибалки»
|2
|Вєткін Юрій
|«Довга ніч перед Різдвом»
|3
|Гавва Ігор
|«Диджитализация»
|4
|Горусев Руслан
|«Голопуп люкс»
|5
|Даровський Ігор
|«Подарунок»
|6
|Корман Олександр
|«Сарматське намисто»
|7
|Коротун Сергій
|«Изувер»
|8
|Піхоцький Володимир
|«Господарство доктора Гальванеску»
|9
|Ряпулов Максим
|«Скіфські царі»
|10
|Сочнєв Денис
|«Простить нельзя умереть»
|11
|Тимошенко Людмила
|«Дурний Микола»
|12
|Швець Андрій
|«Корнер»
|13
|Шевчук Микола
|«Самі по Собі»
Категория «Сериал-драма»
|1
|Березін Едуард
|«Почти русская»
|2
|Бонсевич Юрій
|«Страсть Аваддона»
|3
|Буток Віктор
|«Траблшутер»
|4
|Горусев Руслан
|«Три письма деду Морозу»
|5
|Горусев Руслан
|«Боги войны»
|6
|Єрмакова Лана
|«ДивоМісто»
|7
|Ліндеман Аліса
|«Гра в життя»
|8
|Одинока Олена
|«12 сезонів жінки»
|9
|Шаповалов Володимир
|«История племени Русь»
Категория «Сериал-мелодрама»
|1
|Бортник-Гулевата Марина
|«З любов’ю, мама»
|2
|Будянська Наталя
|«Отряд А»
|3
|Будянська Наталя
|«Скучно не будет»
|4
|Гордєєв Андрій
|«Продаются родители»
|5
|Дегліна Юлія
|«НеоШаманія. Булімія, дякую, що ти є!»
|6
|Ласкавий Михайло
|«Морально-етичні стосунки»
|7
|Сальников Олексій
|«Беги!»
Категория «Сериал-комедия»
|1
|Александров Михайло
|«Родные люди»
|2
|Багнюк Вадим
|«Понаїхали»
|3
|Буток Віктор
|«Идеальный муж»
|4
|Буток Віктор
|«Хайп»
|5
|Кий Євген
|«Энциклопедик»
|6
|Мазур Олексій
|«Інклюзивний поліцейський»
|7
|Махмудова Рита
|«Золотая ворона»
|8
|Мовсесян Наталя
|«КРУЧЕ ВСЕХ»
|9
|Потатуєв Павло
|«Вампир Валера»
|10
|Трофімова Ганна
|«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
|11
|Черіков Тимур
|«Федералы»
Категория «Сериал-детектив»
|1
|Афанасьєв Дмитро
|«Країна мільйонерів»
|2
|Бовкун Ольга
|«Софья»
|3
|Груба Анастасія, Чехачова Кристина
|«Я відчуваю біль»
|4
|Єрмоленко Олег
|«Нащадки інспектора Лейстрейда»
|5
|Захарчук-Залуська Олена
|«Суггестия»
|6
|Коротун Сергій
|«Некролог»
|7
|Махмудова Рита
|«Клепа»
|8
|Михайлова Олександра
|«Ведьма»
|9
|Чериков Тилек
|«Брати»
Вскоре начнется следующий этап сценарного питчинга – прием сценариев по заявкам, избранными в лонг-листах.
Сроки приема сценариев: с 30 марта по 17 апреля.
После отбора сценариев в шорт-лист каждой из категорий жюри «Space питчинга», членство в котором уже подтвердили продюсер и актер Сергей Притула, генеральный продюсер ОМКФ, соучредитель Украинской Киноакадемии Юлия Синькевич, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит и режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак, во главе с Дарьей Легони-Фиалко, выберут победителей конкурса.
Но перед определением победителей все участники, которые попадут в шорт-лист, будут иметь возможность доработать и усовершенствовать свои идеи в рамках интенсива «Креативный Space» – сценарно-авторского дискурса под руководством членов жюри и редакторской группы.
Напомним, ранее стало известно, что компания Space production запустила питчинг проектов для поиска новых оригинальных сценариев сериалов и фильмов.
Фото: Space Production
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