📝 Сколько спин-оффов будет у «Игры престолов»?
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📝 Сколько спин-оффов будет у «Игры престолов»?

от Telekritika
От Telekritika 143
Главная Кино 📝 Сколько спин-оффов будет у «Игры престолов»?

Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песня льда и пламени» и исполнительный продюсер сериала по его мотивам, написал в своем блоге, что работа над спин-оффами «идет хорошо».

В 2017 году Мартин объявил о пяти сериалах, которые последуют за окончанием «Игры престолов». Написать сценарии к ним должны Джейн Голдман («Звездная пыль»), Брайан Когман («Игра престолов»), Брайан Хелгеланд («История рыцаря»), Карли Вэй («Мир Дикого Запада») и Макс Боренштейн («Годзилла»). Но 4 мая автор уточнил в своем блоге, что «хорошо продвигаются» три из них.

Хотя сам Мартин любит называть предстоящие шоу «наследниками» (successors shows), они не станут продолжением хронологической линии «Игры престолов». Действие первого «наследника» развернется за тысячи лет до событий основного сериала и расскажет о Долгой ночи, в которой появились Белые ходоки. Шоураннером и сценаристом выступит Джейн Голдман (Kingsman, «Люди Икс», «Звездная пыль»). Как выразился Джордж Мартин, «Джейн ступает на территорию, на которую я лишь намекнул в книгах». Съемки начнутся в конце этого года.

О месте и времени действия других можно лишь гадать, но сам Мартин посоветовал запастись томиком «Пламени и крови» – своеобразной летописи, первый том которой вышел в конце 2018 года и рассказывает о первых 150 годах правления династии Таргариенов.

В прошлом месяце один из «наследников», над которым работал сценарист Брайан Когман, был отменен.

Напомним, эпизод «Долгая ночь» восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд.

Фото: HBO

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